Per smaltire le abbuffate natalizie c’è la Mezza Maratona sul Brembo

Undicesima edizione della Mezza Maratona sul Brembo che si svolgerà a Dalmine il 6 gennaio. Si tratta della prima mezza dell’anno in calendario Fidal. La collaudata macchina organizzativa dei Runners Bergamo è al lavoro da diversi mesi per realizzare ancora una volta un evento sportivo di prim’ordine che ogni atleta non deve assolutamente mancare.

Come sempre il ritrovo è al CUS Centro Universitario Studentesco di Dalmine in Via Verdi 56; l’impianto, già da anni sperimentato, si è rivelato il più idoneo ad ospitare nella stagione più fredda dell’anno un alto numero di atleti. Oltre alla presenza di tanti amici è garantito un ambiente accogliente, docce per tutti ed un ricco ristoro. Il percorso è leggermente modificato ma quest’anno la partenza e l’arrivo saranno sul rettilineo di Via Verdi proprio nelle vicinanze del CUS. Viene di nuovo confermato un percorso ad anello completamente chiuso al traffico che partirà da Dalmine e si snoderà a fianco del fiume Brembo fino a Treviolo e poi verso Osio Sopra , Osio Otto e rientro a Dalmine.

Anche quest’anno l’iscrizione sarà gratuita per gli studenti universitari ai quali vogliamo offrire, con questo piccolo gesto, un concreto aiuto per favorire la pratica e la divulgazione di questo sport.

Un momento particolare durante le premiazioni sarà l’assegnazione ad una giovane promessa dell’atletica orobica la Targa in memoria di Franco Togni, il forte atleta bergamasco scomparso tragicamente alla fine del 2016.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del CONI, della Regione Lombardia , della Provincia di Bergamo, delle Amministrazioni Comunali di Dalmine, Treviolo, Osio Sopra e Osio Sotto.

Per coloro che vogliono iscriversi sono disponibili ancora pettorali; tutte le informazioni sul sito internet www.runnersbergamo.it anche per le iscrizioni on-line dei ritardatari.