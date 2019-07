Jankto, Diawara, Gabbiadini: consigli per gli acquisti per un’Atalanta ancora in Europa

Per qualcuno Reggio Emilia porta sempre dolci ricordi. Gasperini, invece, approfitta del clima festaiolo post-Sassuolo per lanciare un chiaro messaggio alla società: “Il mercato deve migliorare l’Atalanta”.

Così diverso nei toni da quel “mercato triste” della vigilia di Ferragosto, ma altrettanto chiaro.

La società allora rispose completando la rosa con l’acquisto di Rigoni e Ali Adnan senza accontentare di certo il mister al punto che nemmeno tanto sotto traccia replicò dopo Copenaghen con “Ho 26 giocatori, non riesco nemmeno ad allenarli”.

Conclusione: il mercato estivo non esaltò l’allenatore, i numeri dell’affollata rosa non valgono la qualità che serve per gli obiettivi che ha in mente Gasperini e che lo stesso seguito di tifosi a Reggio Emilia vuole perseguire.

“Gioca chi è pronto” sono le altre e più recenti affermazioni dell’allenatore, e dopo un girone di andata il tempo per aspettare i vari Reca, Tumminello, Adnan, Bettella è scaduto. E qualche interrogativo viene anche su Valzania e Pessina, le cui poche apparizioni danno senso in negativo alle affermazioni del mister.

Non hanno qualità. O comunque non sono pronti per l’obiettivo del mister e dei tifosi. Se deve essere ancora Europa, il mercato di gennaio impone delle scelte.

Di più, Rigoni e lo stesso Pasalic non hanno l’animus gasperiniano e la qualità a loro attribuita non si è proprio vista.

Aspettarli? Non c’è tempo, Gasperini ha fatto miracoli modificando il modulo e inventando il Papu Gomez dietro le punte in modo che Zapata – con più spazi a disposizione – allontanasse il rimpianto Pavoletti che era il preferito dal mister.

Così facendo la difesa ha meno copertura accentuata quando de Roon è ko, e fortuna ha voluto che Freuler non ha preso nemmeno un raffreddore. Ma da qui in avanti i cartellini gialli diventeranno turni di squalifica, vale la pena di pensarci. E la coppia Freuler-de Roon non ha validi sostituti.

Quindi non solo alleggerire la rosa, servono due elementi con qualità e animus da pescare magari con prestiti mirati tra quelli che non giocano e che quindi a Bergamo verrebbero di corsa. Fantacalcio o fantamercato ci pensi Sartori, a patto che ci sia il consenso di Gasperini.

Per dare fiato al centrocampo Jankto inseguito in estate non gioca nella Sampdoria, nemmeno Diawara nel Napoli. Non dico Montolivo con il quale basterebbe trovare l’accordo sull’ingaggio. E per una alternativa in attacco il bergamasco Gabbiadini non gioca quasi mai nel Southampton e gli inglesi ben accetterebbero il prestito.