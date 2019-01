“I grandi Papi”, sul Nove Carlo Verdone ricorda Giovanni XXIII

Carlo Verdone ricorda papa Roncalli in un’intervista che impreziosirà il quarto e ultimo appuntamento de “I grandi Papi”, ciclo di documentari trasmessi sul Nove e dedicati alle più importanti figure della storia del cattolicesimo contemporaneo.

Si potrà vedere giovedì 3 gennaio alle 21.25 abbinato alla messa in onda del film documentario “Giovanni XXIII – Roncalli, Il Papa buono”. Testimone di entrambi i conflitti mondiali prima di diventare Papa, Roncalli ha riscattato un’infanzia contadina attraverso studio e impegno; ha viaggiato per l’Europa, facendo la conoscenza del mondo ortodosso e musulmano, dei salotti parigini e dei poveri ambienti veneziani. È il Papa del Concilio Vaticano II, evento in grado di traghettare la Chiesa Cattolica nel mondo della contemporaneità, e il suo spiccato senso di umanità gli valse l’appellativo di ‘Papa Buono’, esempio per tutti i Pontefici suoi successori.

La serie racconta i momenti più significativi del loro pontificato attraverso le testimonianze dirette di chi è stato loro vicino, di chi li ha incontrati in eventi e situazioni ufficiali, di chi ne ha studiato il pensiero o di chi li vive come ispirazione del proprio agire. Ciascuno dei coinvolti riporta aneddoti vissuti in prima persona e rimanda a momenti intimi che tracciano un ritratto inaspettato di questi uomini, cogliendone la loro parabola umana oltre che spirituale.

Un viaggio che attraverso le vite di questi protagonisti della fede, si allarga fino a raccontare il nostro presente, esaminando le importanti contraddizioni che hanno caratterizzato gli ultimi 60 anni.