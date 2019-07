Foppolo, infortunio lungo la pista di bob: ferita bimba di 3 anni

Una bimba di soli tre anni è rimasta ferita nel pomeriggio di mercoledì 2 gennaio sulle piste di Foppolo. La dinamica è ancora da chiarire. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.45 lungo la pista di bob K2 1.

Coinvolta anche un’altra persona, un uomo di 33 anni. Non si conoscono le condizioni dei due feriti, che comunque non dovrebbero essere in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica che stanno ancora operando.

Martedì primo gennaio, sempre a Foppolo, era rimasto ferito un bambino di 7 anni. Erano da poco trascorse le 14.30 quando sono stati allertati i soccorsi del 118 per il piccolo che si è fatto male nei pressi degli impianti sciistici. L’allerta è stata raccolta dall’elisoccorso che è atterrato nella piazzola apposita e ha trasportato il bimbo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.