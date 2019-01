Calvenzano, al via i lavori per il completamento della nuova pista ciclopedonale

Inizio di 2019 all’insegna dei lavori pubblici a Calvenzano: con l’arrivo del nuovo anno prenderanno infatti il via i lavori per il completamento della pista ciclopedonale che collegherà il paese della Bassa Bergamasca con Treviglio.

L’intervento prenderà il via il prossimo lunedì 7 gennaio e comprenderà alcune la tombinatura della Roggia Babbiona, come spiega il primo cittadino Fabio Ferla: “La pista ciclopedonale sorgerà sopra il corso d’acqua lungo la strada provinciale 136 e verrà coronato da un nuovo impianto d’illuminazione LED. I fondi, circa 400.000 euro, sono stati stanziati già lo scorso giugno, ma l’iter burocratico ci ha costretto a programmare l’inizio dei lavori per gennaio”.

Con l’apertura del cantiere, la viabilità lungo la strada provinciale 136 subirà delle modifiche che potrebbero comportare alcuni disagi al traffico, come sottolinea Ferla: “Nel tratto interessato dai lavori provvederemo per una riduzione della carreggiata e l’istituzione di un senso unico alternato valido sino al prossimo 30 aprile. I lavori dovrebbero concludersi entro il primo semestre del 2019, tuttavia i tempi di realizzazione potrebbero subire alcune modifiche a causa dalle condizioni atmosferiche”.