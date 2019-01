A Bologna (e non solo) il biglietto sospeso per il teatro, come il caffè napoletano

Alcune città l’hanno già sperimentato: sono Lecce con il teatro Apollo o Torino con l’Associazione Tedacà, o Palermo dove stati addirittura 13 i teatri coinvolti. Adesso è la volta di Bologna. Sì anche la dotta ha lanciato l’iniziativa del “biglietto sospeso”, che imita quella del napoletano “caffè sospeso” ma lo trasporta a teatro.

Sì perché persone in difficoltà possono avere bisogno anche di teatro, o meglio, dell’aggregazione sociale, della consapevolezza e del divertimento che derivano dalla partecipazione a uno spettacolo teatrale. E per questo il direttore di Emilia Romagna Teatro, Claudio Longhi, in accordo con l’assessore alla Cultura del comune di Bologna, Matteo Lepore, ha lanciato l’iniziativa del “biglietto sospeso”. Così è possibile regalare uno spettacolo tra quelli in programmazione all’Arena del Sole.

L’iniziativa e sarà valida fino al 5 gennaio: fino a quel giorno chiunque può decidere di regalare per otto euro un biglietto “per uno qualunque degli spettacoli in cartellone, senza limitazione di posti, saranno accessibili tanto la platea quanto la galleria” dice il direttore Longhi, che aggiunge: “Dal 12 dicembre quando l’idea è stata presentata, quindi relativamente tardi, abbiamo venduto già 65 biglietti sospesi: il risultato era tutt’altro che scontato per i tempi in cui viviamo”.

Funziona così: fino al 5 gennaio qualsiasi cittadino può acquistare un biglietto sospeso per 8 euro. Tutti i biglietti venduti vengono raccolti e poi distribuiti tra le associazioni partner: le Aziende pubbliche di servizi alla persona (Asp), i servizi sociali del Comune, la Caritas, le Cucine Popolari, Piazza Grande e l’associazione Piccoli grandi cuori. Sono queste che provvederanno a distribuire i biglietti sospesi scegliendo i destinatari del dono. Chi fa questo regalo, d’altra parte, si garantisce la possibilità di acquistare, a un prezzo scontato del 50%, due biglietti per qualsiasi altro spettacolo in cartellone.