“Basta un paio di baffi”, Antonia Liskova uomo per fare lo chef: la tv del 2 gennaio

Per la prima serata in v, mercoledì 2 gennaio alle 21.25 RaiUno proporrà la visione del film tv “Basta un paio di baffi”, con Antonia Liskova, Sergio Assisi e Marco Bonini. Si tratta del primo di tre appuntamenti del ciclo di commedie a lieto fine “Purchè finisca bene”.

La collana racconta con toni leggeri e dinamici, pregi e difetti della condizione umana alle prese con i grandi e piccoli problemi della vita di tutti i giorni. Tre titoli in prima visione, tutti per la regia di Fabrizio Costa, che con ironia puntano i riflettori sulla quotidianità e sulle sue innumerevoli sfide, con una particolare attenzione anche alla profondità dei sentimenti.

La protagonista del film di stasera è Sara (Antonia Liskova), che ha un solo sogno nella vita: diventare chef. C’è un solo problema: non sa assolutamente come farsi valere e finisce per perdere diversi lavori. Dopo l’ennesima disfatta arriva l’occasione di una vita: al suo ristorante preferito cercano un cuoco perchè la chef Giada, che era anche la fidanzata del proprietario del locale, lo ha lasciato sia nel lavoro sia nel privato. E proprio per questo motivo Luca vuole assumere solo un uomo, ma Sara aiutata da un suo amico gay ha già in mente uno stratagemma.

Su Rete4 alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di ” #CR4 – La repubblica delle donne”, condotto da Piero Chiambretti.

Secondo le anticipazioni, accanto al presentatore e alla compagnia delle “ministre” del programma, stasera sarà ospite Roberto d’Agostino che insieme ad Alfonso Signorini commenterà alcuni dei fatti più salienti del 2018. Inoltre, si riderà con 3 ospiti rappresentanti della comicità come Katia Follesa, Debora Villa e Rosalia Porcaro.

Ampia e variegata la programmazione dei film. Su RaiDue alle 21.05 “Pixels”, con Kevin James e Adam Sandler; su RaiTre alle 21.15 “La leggenda di un amore – Cinderella”, con Drew Barrymore; su Canale5 alle 21.20 “Collateral beauty”, con Will Smith, Keira Knightley ed Edward Norton; su Italia1 alle 21.25 “Chiedimi se sono felice”, di Aldo, Giovanni e Giacomo; su La7 alle 21.15 “I quattro figli di Katie Elder”, con John Wayne; su Tv8 alle 21.30 “Mister Chocolat”; e su Canale Nove alle 21.25 “Prospettive di un delitto”, con Dennis Quaid.

Ancora, su Rai4 alle 21.05 “American ultra”, con Kristen Stewart; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Massima allerta – Tornado a New York”; su La5 alle 21.10 “Hunger games: il canto della rivolta – Parte I”, con Jennifer Lawrence; su Iris alle 21 “Colpevole d’omicidio”, con Robert De Niro; e su Italia2 alle 21.15 “Gremlis”

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “In scena: Adriana Asti”. L’attrice, icona del teatro e del cinema, una donna autoironica e umana si racconta stasera a “In scena”. Dall’infanzia in una benestante famiglia della Milano degli anni ’30 agli esordi, ancora diciassettenne, in una compagnia di giro. Subito dopo iniziano i grandi incontri: Strehler e Visconti i suoi maestri negli anni ‘50. La psicanalisi con Cesare Musatti. Poi il successo, la relazione con Bernardo Bertolucci, l’amicizia con Pasolini e Moravia, i grandi film, le collaborazioni col gotha del teatro e della cultura mondiale: Pinter, Bob Wilson, Susan Sontag, Luca Ronconi, insieme al quale recitò negli anni ’50, quando lui era ancora solo un giovanissimo attore. Insieme – Adriana e Luca – appaiono in un documento raro, uno dei tanti preziosi materiali di repertorio che costellano il documentario, diretto da Barbara Pozzoni. Passione del presente e nostalgia del futuro di una donna che incanta per la sua leggerezza, per la sua intelligenza e per l’incontenibile simpatia. Intorno alle sue parole e al suo volto, raccontano il proprio rapporto con lei personaggi come Marco Tullio Giordana, Andrée Ruth Shammah, Corrado Augias, Cochi Ponzoni, Luigi Lo Cascio, Antonello Dose, Marco Presta. E Giorgio Ferrara, suo marito, il compagno di una vita.

Su La7D alle 21.30 l’appuntamento è con il telefilm Body of proof”, con Dana Delany e Jeri Ryan. Andranno in onda due episodi intitolati “Battuta di caccia” “Come Lazzaro”. Nel primo, Kate rimuove Megan da un caso di omicidio che riguarda una battuta di caccia, mentre Megan accusa apertamente un importante uomo d’affari di aver ucciso la sua giovane moglie. Nel secondo, un cadavere scompare dal tavolo operatorio di Ethan e una nuova indagine viene aperta.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Tu si que vales” e su Real Time alle 21.10 “Il castello delle cerimonie”.