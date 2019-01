Scossa di terremoto impaurisce gli abitanti di Lazio e Abruzzo

Paura e gente in strada martedì primo gennaio 2019 in una ampia zona compresa tra il Lazio e l’Abruzzo per una forte scossa di terremoto.

Alle 19.30 l’Ingv segnala una intensità tra 4.1 e 4.6 della scala Richter con epicentro a Collelongo, vicino a L’Aquila. La scossa è avvenuta a una profondità di 17 chilometri ed è stata avvertita anche a Roma.

Il sisma è stato avvertito in una vasta area, da Avezzano a Sora e sino a Cassino e Frosinone.

Grande allarme tra la popolazione con messaggi sui social network. Il terremoto, più debolmente è stato avvertito anche nella zona sud-est di Roma e nell’area metropolitana.