Regalo per l’anno nuovo: il 2 gennaio online il video “top-secret” del Vava

Un alone di mistero avvolge il nuovo progetto di Daniele Vavassori, in arte “Il Vava“: gli indizi sono pochissimi ma ai fan basta sapere che qualcosa di molto grosso bolle in pentola e che l’attesa sarà brevissima.

Sì, perché l’artista bergamasco ha lanciato un “save the date” per il 2 gennaio, quando sui suoi canali andrà online un nuovo attesissimo video che lui stesso non vede l’ora di rendere pubblico.

Una piccola anticipazione? Basta guardare il video qui sopra.