Raffiche violente di föhn nelle valli: attenzione agli impianti di risalita

L’anno nuovo ci regala subito emozioni forti. Un vasto sistema frontale sta approssimandosi baldanzoso alla catena alpina: lo annuncia il Centro Meteo Lombardo. Un nucleo d’aria gelida, di estrazione artico-marittima, andrà addossandosi nottetempo alla catena alpina centro-orientale, per poi scivolare nel corso di giovedì 3 gennaio tra Adriatiche e Balcani.

La pressione contro l’imponente ostacolo orografico, seppur intercettato lateralmente dalla depressione in quota, sarà notevole: già dalla tarda sera di martedì si attende l’attivazione di forti venti di Föhn, dapprima su rilievi e pedemontane, quindi in estensione dall’alba nei settori padani centro-occidentali e quindi in Appennino.

Nevicate da sfondamento frontale – qualche centimetro al più – sono attese sui crinali retici di confine e territori limitrofi (alta Valchiavenna, Engadina, Alta Valtellina).

L’episodio va monitorato con particolare attenzione dal momento che alla classica azione di caduta favonica sottovento andrà sommandosi la spinta dinamica nord-orientale del sistema frontale, che appare particolarmente attivo e suggerisce un importante e repentino travaso di massa nei medio-bassi strati in direzione del Mar Ligure, con l’area padana tra Novarese, Vercellese, Pavese ed Alessandrino a far da collettore, zone dove normalmente non insistono venti così forti da nord-est.

Le criticità sono sostanzialmente due.

La prima riguarda tutto il comparto alpino ed appenninico, dove soffieranno forti venti dai quadranti settentrionali (raffiche oltre i 100 km/h, fino a 150 km/h sui 2000 metri). Massima attenzione, pertanto, negli impianti di risalita dei comprensori sciistici.

La seconda criticità riguarda la possibilità di raffiche violente di Föhn lungo i fondovalle di Canton Ticino, Varesotto, Comasco, con particolare attenzione alla Valchiavenna ed al comprensorio lariano, la Brianza e le valli bergamasche. A seguire saranno interessate parte delle pianure lungo la Valle del Ticino e le Valle dell’Adda, Milanese, ovest Lodigiano, quindi Pavese con rinforzi in Oltrepò.

Appare verosimile l’interessamento più marginale (o nullo) delle pianure lombarde centro-orientali. Ad ogni modo è difficile individuare le aree potenzialmente più interessate dalle raffiche: la mappa allegata va recepita come quadro riassuntivo d’insieme e nulla più. Per cortesia non domandateci quindi i dettagli nell’orticello perché è una domanda che resterebbe senza risposta.

Progressiva attenuazione del vento a partire dalle pianure nella notte su giovedì 3, con residuo favonio sui rilievi. Fatte salve le nevicate negli estremi settori settentrionali, precipitazioni assenti.

Temperature in forte calo in quota sui crinali alpini retici, in moderato calo sulle Orobie, pressoché stazionarie (anzi con parentesi mite, massime fino a 10-12°C) sulle pianure occidentali, in accordo con il riscaldamento indotto dal Föhn.