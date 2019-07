“No debito in greco, meno caffè e più fiducia: i miei propositi per il nuovo anno”

È arrivato quel momento dell’anno.

Penna e in mano e foglio pronto per scrivere la lista dei buoni propositi.

Speriamo di essere più realista dello scorso anno.

Punto primo, immancabile: mangia sano e fai sport. Lo dico sempre e poi non lo faccio mai, ma l’importante è il pensiero no?

Punto secondo: viaggia di più, visita posti nuovi e non, che un posto puoi vederlo anche mille volte che tanto e ti darà sempre sensazioni diverse, e un pochino ti cambia sempre. Fortunatamente questo è uno dei pochi punti che alla fine dell’anno vengono accostati a una spunta verde, ma i posti visitati non sono comunque mai abbastanza.

Punto tre: bevi meno caffè, che a furia di berne così tanto rischi di diventare schizzofrenica

A proposito, punto quarto: keep calm! Non partire subito come una molla appena qualcuno ti fa un’osservazione, la maggior parte delle volte lo fanno per il tuo bene, anche se non te ne rendi conto.

Punto quinto: vai a dormire presto, che magari così eviti di svegliarti ogni giorno con delle occhiaie da far invidia a un panda.

(Questo vale due punti, così magari almeno uno lo spunti)

Punto settimo: sii più ordinata, per l’amor del cielo!

Punto ottavo: NO debito in greco, anche se questa probabilmente è un’enorme gufata, ma pazienza.

Punto nono: impegnati al 100% in tutto ciò che fai, dai il massimo e se non basta ancora di più, e non nasconderti dietro al “non ce la faccio” senza averci prima provato davvero.

Punto decimo: carpe diem! Cogli l’attimo, che se è vero che la vita è una non c’è poi mica tanto tempo da perdere. Meglio un rimorso che un rimpianto, dice sempre il nonno, e forse ha ragione.

Punto undicesimo: cerca di essere il più positiva possibile, per te e per le persone che ti stanno vicino. In ogni caso, una soluzione la si trova sempre, e se con un sorriso ancora meglio.

Punto dodicesimo: cerca di essere il più felice possibile, di vivere tutto con un sorriso sulle labbra.

Punto tredicesimo: sii protagonista della tua vita. Non nel senso che tu ora stia vivendo la vita di altri, assolutamente, ma semplicemente devi cacciarti in quella testa che non tutto arriva dal cielo, che se vuoi qualcosa te la devi andare a prendere, tirarti su le maniche e magari sudartele anche quelle sette camicie di cui tutti parlano. Te la devi scrivere tu la tua storia e non essere una marionetta nelle mani di un autore qualsiasi che, annoiato, si mette con la penna in mano a comandare a destra e a sinistra. Questa vita è la tua, vivitela.

Questo è un altro tuo anno, vivilo come pensi sia più giusto per te. Assaporane ogni secondo e vivilo al 100% (punto quattordicesimo)