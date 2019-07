Mame, la prima nata, in casa: sorprende il papà che era al lavoro e rientra di corsa

È una bambina bella e sana di tre chili la prima nata del 2019 in Bergamasca: è di origini senegalesi ed è venuta al mondo alle 2.10 di martedì 1 gennaio. Sorprendendo tutti: la mamma Fatima era con i parenti a Calcinate (vive a Bolgare) per trascorrere l’ultima notte dell’anno, mentre il papà Mory Thiam, in Italia da 20 anni, che fa il saldatore ma arrotonda con servizi di sicurezza nei locali, si trovava a lavorare a Milano. Dopo mezzanotte le doglie e la nascita in casa, quindi la corsa all’ospedale Bolognini di Seriate dove mamma e figlioletta, che si chiama Mame (nella foto di copertina), sono state ricoverate. E il babbo le ha raggiunte in fretta e furia lasciando Milano per vedere la quarta dei suoi figli, quella appena nata.

È un’altra bimba ed è nata all’ospedale di Alzano Lombardo la seconda nata: Adele, primogenita di Fiorenza Goglio, 30 anni, e Alessandro Annovazzi, 33, di Olmo al Brembo. Ha visto la luce alle 2.20.

Dodici minuti dopo è venuto al mondo un bimbo all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo: è Bilal, figlio di genitori di origine marocchina Khadija di 22 anni e Abdellatif di 31, che vivono a Lallio, pesa 3 chili e 600 grammi e sta bene.





Un’altra bimba ancora con genitori del Marocco ha emesso il primo vagito dell’anno all’ospedale di Treviglio alle 8.33: è Mariam (qui sopra), figlia di Fatima e Hassan Essabaa che abitano a Fontanella e hanno già una bambina, Safaa. Mariam sta bene e pesa 3 chili e 400 grammi.