Il Leone la fa da Re, l’Ariete vince e il Sagittario si trasforma: ecco l’oroscopo 2019

È l’anno dei segni di fuoco, annunciato dalle grandi eruzioni che animano la terra, così il 2019 si presenta perfetto per il Leone, per l’Ariete sarà un anno di grandi soddisfazioni, mentre assisteremo alla metamorfosi del Sagittario. Ad ogni segno abbiamo abbinato, come talismano, un’opera di artisti viventi bergamaschi. A tutti l’augurio che le stelle infondano di ogni soddisfazione il 2019.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Avete presente quando state per stappare una bottiglia? Ecco, per voi, cari Ariete, il 2019 sarà così: emozionante. Quasi liberatorio. Fatevi trovare pronti con un calice in mano, la bottiglia potrebbe rivelarsi uno champagne d’annata! E da festeggiare ne avete di cose in calendario. In campo lavorativo sono previste promozioni, cambiamenti in positivo e qualche svolta professionale. Per chi sogna due cuori e una capanna, svegliatevi è ora di entrare in quella capanna con la persona che amate. Ai single: novità in arrivo. Infiocchettate le vostre corna e spazzolate il pelo: per alcuni sarà anche tempo di aerosol con il profumo di aranci!





Silvia Manfredini – Girotondo

Toro (21 aprile – 20 maggio)

L’altalena che tanto vi piace quest’anno si staccherà dalla morbida nuvola delle pazienza. Le scelte che avete preso sono improntate a guardare al futuro, ma il domani sta a voi scriverlo iniziando ogni giorno. Se decidete di cambiare lavoro, prima passate all’incasso di un nuovo contratto, il conto corrente – a parer delle stelle – quest’anno non dovrebbe subire scossoni come in passato, grazie anche a Giove che è uscito dal vostro segno. Avete la testa dura: in amore dovreste essere più dolci e dare spazio nel vostro cuore a quell’angelo che vi fa stare bene.





Sergio Battarola – La forza della natura

Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Siete come certe ricette di cucina viste alla tv. Sembrate semplici, ma siete complessi e nascondete molti doppi. Diciamolo, il 2018 sta bene in un baule. L’anno nuovo ha bisogno di nuove strategie in campo lavorativo, idee e sforbiciate. Puntate all’essenziale e fatelo alla grande. Le finanze dovrebbero avere dei sussulti migliorativi per il vostro borsino titoli a partire da giugno, un mese cruciale per voi. Un tempo che potrebbe anche segnare la grande accelerazione delle vostre potenzialità con più voce in capitolo nelle scelte decisive. In amore…. beh, in amore ci sarà di che divertirsi con nuove conoscenze e piacevoli revival. Un solo appunto: migliorate la memoria e ricordate i loro nomi oppure semplificate: chiamateli tutti amore.





Alessandro Verdi

Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Siete come quelle zip che si inceppano, ma se trovano il momento giusto scorrono come certi treni ad alta velocità giapponesi: sospesi nel vuoto. Ecco, bisogna dirlo, per alcuni le stelle quest’anno vi riservano fatiche, ma secondo me non sarà proprio così. Dovrete solamente armarvi di diplomazia, di pazienza nel saper leggere in diversa prospettiva ciò che avviene attorno a voi. Il 2019 riserva importanti traguardi professionali e di cuore. Valutate bene le offerte che vi vengono sottoposte e concedete una chance a tutti coloro che ci proveranno con voi: non costa nulla e fa curriculum. Previsti traslochi o una casa tutta per voi.





Vittorio Consonni – Senza titolo

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Chiedete e vi sarà dato. Ripetiamo bene: chiedete. È imperativo. Come l’anno che inizia e che vi vede in cima al trono. Siete il segno più accreditato dalle stelle, avete mantello e scettro quindi affrontiamo un argomento per volta. Soldini: sarete come zio Paperone (unico neo il fisco, d’altronde la flax tax non era prevista, poi sono arrivati i 5 Stelle e hanno ribaltato lo zodiaco).

Lavoro: vi darà molte soddisfazioni e vi aprirà anche nuove opportunità. Siate comunque cauti, non fatevi prendere dalla sindrome del Re Sole.

Amore: qui si apre per voi un condono. Se cercate l’anima gemella, l’avrete. Se volete sposarvi: preparate l’abito. Se volete un figlio: iniziate a dipingere la camera dei piccoli. In sintesi: avrete tutto.





Giovanna Bolognini – Ferro e fuoco

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Per voi è l’anno dell’amore. Sì, sgombriamo ogni dubbio. Dopo aver dimostrato quanto valete a scuola o in campo lavorativo, il 2019 per voi è come la casella dell’amore nel gioco dell’oca. Ci starete e ci ritornerete per via dei dadi truffaldini di Cupido. Inutile opporsi, davvero. Per quest’anno godetevi questo sentimento senza piani, strategie e trucchetti. Venere incensa il vostro segno a festa, per il lavoro ci sarà del tempo libero per dedicarsi, mentre con lo shopping sarà bene mettere al riparo le vostre carte di credito. Un banchiere di fiducia le chiama “precauzioni”.





Mario Signori – Bretagna

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Le stelle lassù dicono che è arrivato per voi il tempo di fare sul serio. Basta tergiversare, nascondere, rimandare. Tagliamo corto. Per il lavoro sarà un anno di grandi mutazioni nel quale mettere a frutto l’esperienza maturata fin ora di nascosto. Cambierete orizzonte. Amore: è tempo di tagliare storie che si trascinano e per i supplenti eletti a coprire un ruolo non rimane che prendere la via d’uscita. Chi deve stare accanto a voi deve chiamarsi Amore. Finanze: è ora di metterci la testa. Basta alle spese folli, dovrete essere oculati e precisi. Il resto si paga tutto, anche con gli interessi.





Mario Cresci – Stigliano – Potenza 1983

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Saturno è dalla vostra parte e in campo professionale potete chiedere, ma soprattutto osare dove fino ad ora era impensabile per voi. Sarete la sorpresa 2019 nel vostro campo, sono previsti anche riconoscimenti pubblici, premi e bonus economici. Potrete anche avviare progetti solo vostri, trovando profonda gratificazione. L’amore è sempre folle, le lenzuola gridano aiuto. Ma per ragioni di fascia protetta, anche agli oroscopi è chiesto di tacere per buon gusto.





Maura Cantamessa

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Avete presente quelle discese libere viste alla tv, dove gli sciatori scendono su piste praticamente ghiacciate, volano a qualche centimetro da terra, sfrecciano tra le bandierine, saltano e alla fine stringono tra i denti medaglie d’oro? Ecco: questo è in sintesi il vostro 2019. Salirete sul podio di qualsiasi competizione. Imparate bene l’inno di Mameli, vi servirà. In amore: Venere dice che farete strage. Finanze: acquisti folli ed entrate senza criterio. Brindate, fa sempre bene.





Calisto Gritti – Momenti

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Il 2019 per voi cari Capricorno sarà come il cambio armadi. Svuotate tutto e suddividete bene ciò che vi serve e ciò che è superfluo. A questo punto non vi resta che ripartire, leggeri, con le idee più chiare e le persone giuste al vostro fianco. Amici compresi. Amici che ultimamente avete un po’ bistrattato come fossero piante grasse messicane. Ecco. Ripartite bene, per il resto gli Dei dell’Olimpo vi ricompenseranno. Lavoro: lasciate perdere ciò per cui non siete tagliati. Il tempo è oro.





Baggi Candido – Paesaggio

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Scendete da quella posa alla Venere di Botticelli, vi saranno pure venuti i crampi a forza di star lì, come delle educande svizzere, con le pose delle ragazze per bene. Vi servono abiti di pelle e borchie, l’anno che vi aspetta è aggressivo e chiede impegno. Per il lavoro dovrete affidarvi alla vostra grande libertà mentale e spaziare, proporre idee e soluzioni. Finanze: avrete oro per il vostro sacrificio. Amore: osate l’impossibile, tirate fuori la tigre che è in voi e andate a prendervi ciò che vi spetta di diritto. Un anno strepitoso.





Elio Bianco

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Dove siete arrivati è solamente un punto di partenza. Ricordatevelo cari Pesci. Non c’è vetta per voi che sia traguardo, ma un nuovo inizio. Puntate in alto e considerate seriamente cambiamenti, anche drastici e repentini, per la vostra professione. Dovete crescere, lo dicono le stelle. Finanze: fate attenzione a non sforare i budget, potrebbero costare molti sacrifici. Per voi l’amore è come le montagne russe, deve darvi i brividi. Ma non dimenticate che siete voi stessi quella scossa che cercate in un rapporto. Sarà un anno carico a palla.





Maurizio Bonfanti – Paesaggio urbano