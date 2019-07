Inizia il 2019: all’insegna del bel tempo o del freddo con neve a Bergamo? Risponde Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’alta pressione che interessa in queste ore l’Europa centro-ovest tende a salire ulteriormente verso nord e come naturale risposta, sul suo bordo orientale, scende verso sud un nucleo freddo che punta direttamente l’Italia. In queste situazioni la barriera alpina si offre come protezione rispetto a nuvole e precipitazioni, ma determina un effetto che alcune volte può provocare ugualmente danni e disagi come purtroppo abbiamo visto ultimamente; parliamo del favonio che nella giornata di mercoledì potrebbe soffiare in maniera piuttosto intensa sull’area settentrionale della Lombardia (Alpi e Prealpi).

Martedì 1 gennaio 2019

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. La notte e al mattino possibili nebbie sulle aree di pianura (medio-basse pianure) con cielo invisibile ma in parziale diradamento nelle ore diurne. Dalla tarda sera addensamenti sulle Alpi più settentrionali di confine.

Temperature: in pianura massime stazionarie o in calo sulle aree nord-occidentali e comprese tra i 7 ed i 10°C; sulle basse pianure saranno dipendenti dalla resistenza o meno della nebbia (in tal caso avremo valori inferiori). Minime stazionarie o in lieve calo e comprese tra -3°C e 1°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.

Venti: in pianura deboli occidentali con qualche rinforzo. In montagna (circa 2000 m): moderati/forti settentrionali.

Mercoledì 2 gennaio 2019

Tempo Previsto: la notte e al mattino sulle Alpi più settentrionali di confine veloce aumento delle nubi con possibili deboli nevicate al di sopra dei 1000/1200 m. Sempre al mattino possibili nebbie sulle aree di pianura (medio-bassa centro-est soprattutto) con tendenza a diradamento. In giornata ancora addensamenti sulle Alpi di confine ma con tendenza ad attenuazione dei fenomeni in serata (neve sopra i 500-700 m), mentre sul resto della regione le nebbie svaniranno laddove ancora presenti ed avremo generalmente cielo poco nuvoloso.

Temperature: in pianura massime stazionarie o in aumento ad ovest e comprese tra 8 e 13°C. Minime stazionarie e comprese tra -3°C e 1°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.

Venti: in pianura tendenza a rinforzare da nord-ovest, inizialmente su ovest regione ma in estensione al centro-est entro sera. In montagna (circa 2000 m): moderati/forti settentrionali. Sull’area Alpina-Prealpina e nelle valli il vento potrebbe risultare con raffiche di forte intensità.

Giovedì 3 gennaio 2019

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso e limpido. Qualche addensamento solo sulle Alpi più settentrionali di confine.

Temperature: in pianura massime in calo e comprese tra 7 e 9°C. Minime in calo e comprese tra -5°C e 2°C con valori più elevati nei grossi centri urbani e nelle aree in cui il vento permarrà anche nelle ore notturne (area ovest/nord-ovest della regione).

Venti: in pianura deboli occidentali con qualche rinforzo. In montagna (circa 2000 m): moderati/forti settentrionali.