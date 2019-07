Nel pomeriggio di martedì primo gennaio i tecnici della VI Delegazione orobica del Cnsas sono stati allertati dalla Centrale operativa del 118 per una donna di 52 anni che aveva riportato una sospetta frattura della caviglia nella zona di Maslana, sopra Valbondione.

Sono partiti due turnisti che stavano svolgendo il servizio presso il Centro operativo, più altri quattro soccorritori della stazione. Con la jeep ambulanzata, a cui avevano anche montato le catene perché in alcuni tratti della mulattiera c’era del ghiaccio, hanno raggiunto la donna. Dopo averla messa su una barella l’hanno trasportata fino all’ambulanza per il successivo trasporto in ospedale.