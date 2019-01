Giorgio Marchesi tra i protagonisti della terza stagione de “I Medici”

Giorgio Marchesi sarà tra i protagonisti della terza stagione della fiction Rai “I Medici”. All’attore bergamasco, attualmente in tv nella serie “L’allieva 2”, è stato affidato il ruolo di Giacomo Spinelli, nuovo avversario di Lorenzo il Magnifico.

I nuovi episodi saranno incentrati sulla vita adulta di Lorenzo il Magnifico, interpretato ancora da Daniel Sharman. Le riprese si sono svolte in questi mesi tra la Toscana e il Lazio e le puntate andranno in onda nell’autunno 2019.

Oltre a Sharman nel cast sono confermati altri protagonisti della seconda stagione, come la moglie Clarice Orsini, interpretata da Synnøve Karslen, e l’amante Lucrezia Donati, che ha il volto di Alessandra Mastronardi. Non ci saranno i personaggi morti nella seconda stagione ovvero: Bradley James (Giuliano de’ Medici), Matteo Martari (Francesco Pazzi), Sean Bean (Jacopo Pazzi).

Oltre a Giorgio Marchesi, sono diverse le new entry. Tra questi ci sono Francesco Montanari, il Libanese di Romanzo Criminale, che indosserà i panni di Girolamo Savonarola, il religioso che prenderà il potere a Firenze a discapito de I Medici. Ci sarà Marco Palvetti, che ha vestito i panni di Salvatore Conte in “Gomorra”, che sarà Capitan Guiscardi. E ancora, Raniero Monaco di Lapio, ex concorrente del Grande Fratello oggi attore impegnato, al quale è stato affidato il compito di interpretare il personaggio di Vanni. Altre novità Michele Morrone, già protagonista della fiction “Sirene” e di “Ballando con le Stelle”, che sarà un pirata turco, mentre Neri Marcorè avrà la parte di Papa Innocenzo VIII.

Altri nuovi volti sono quelli di: Jack Roth (figlio di Tim Roth), Louis Partridge, Jack Dudman e William Franklyn-Miller.