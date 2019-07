Fece la scorta a Falcone e Borsellino e lavorò a Bergamo: muore in incendio ex poliziotto

È morto nell’incendio della propria abitazione a Savona l’ex poliziotto che fece la scorta a Falcone e Borsellino e che aveva prestato servizio anche a Bergamo: Walter Cucovaz, 57 anni.

L’incendio, come racconta il quotidiano online IVG (leggi) è avvenuto nel quartiere Legino della città ligure, al terzo piano di un condominio, qualche minuto prima delle 23. A dare l’allarme è stata una vicina, preoccupata per il fumo che proveniva dall’appartamento. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, ma per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Walter Cucovaz, savonese d’origine, negli ultimi anni era caduto nel baratro della depressione. La sua storia era stata portata alla luce nel maggio 2016 dal Gruppo Antipolitico Savonese (leggi).

A 22 anni, era stato destinato a Palermo in servizio effettivo, inserito nella fase di protezione dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. “Prima dell’attentato di Capaci io e i miei colleghi provvedevamo alla sicurezza dei due magistrati”. Solo un caso, spiegava, gli aveva salvato la vita: “Per via dei turni il giorno della strage ero in servizio al Tribunale, dove smontai alle 7 del mattino. Alle 16 mi avvisarono della strage”.

Un lutto che lo aveva segnato profondamente, tra il dolore per la morte dei colleghi e la terribile consapevolezza che avrebbe potuto toccare a lui. “Da allora cominciai a subire forti traumi depressivi – ricordava nell’intervista – e mi trasferirono a prestare servizio nella città di Bergamo, come supporto alla penitenziaria durante i vari processi alle Brigate Rosse”.