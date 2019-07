Elisoccorso a Foppolo per un bimbo di 7 anni infortunato sulle piste

È stato portato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo un bambino di 7 anni che nel primo pomeriggio di martedì 1 gennaio 2019 è stato vittima di un infortunio a Foppolo.

Erano da poco trascorse le 14.30 quando sono stati allertati i soccorsi del 118 per il piccolo che si è fatto male nei presi degli impianti sciistici. L’allerta in codice giallo è stata raccolta dall’elisoccorso che è atterrato nella piazzola apposita e ha trasportato il bambino all’ospedale cittadino. Le sue condizioni non sembrano gravi.