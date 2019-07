“Danza con me”, tanti ospiti con Roberto Bolle: la tv del 1° gennaio

Danza, arte, musica, eccellenza italiana: torna “Danza con me”, il grande show di Roberto Bolle, in onda martedì 1° gennaio in prima serata, alle 21.25, su RaiUno.

Dopo il successo di critica e pubblico dell’edizione dello scorso anno e dopo aver vinto il Rose D’Or come miglior programma di entertainment a livello europeo, l’“Étoile dei due mondi” porta nuovamente la danza in prima serata con uno show – prodotto da Rai1 in collaborazione con Ballandi Multimedia e Artedanza – che torna ad unire ballo e contemporaneità, classicità e innovazione, arte e ironia.

Centrale in questa edizione l’elemento narrativo che arricchisce la danza con storie e racconti: una ‘danza parlata’ che si avvale della collaborazione ai testi dello scrittore Stefano Massini ed è affidata allo stesso Roberto Bolle e ai suoi amici e ospiti ‘narratori’. A tenere le fila del programma Pif – Pierfrancesco Diliberto. Ad affiancarlo, Valeria Solarino e un ricco parterre di ospiti: Stefano Accorsi, Fabio De Luigi nelle insolite vesti di esperto di danza, Luca e Paolo, Ilenia Pastorelli, e poi i “Moschettieri del Re” Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini e Rocco Papaleo. E Cesare Cremonini, con il quale Roberto Bolle duetterà in modi inaspettati.

Fulcro di tutto, anche quest’anno, la grande danza di Roberto Bolle e dei suoi Friends – star internazionali del balletto – che si misurano con le coreografie contemporanee di grandi nomi come John Neumeier, Christopher Wheeldon, Wayne Mc Gregor, Christian Spuck e Mauro Bigonzetti. Non mancano le incursioni nel classico, con – tra tutti – Lo Schiaccianoci, nella versione pensata per le giovani dell’Accademia della Scala di Milano di Frédéric Olivieri. Tra le grandi partner di Bolle in questa nuova avventura Alessandra Ferri, con la quale si esibirà per la prima volta in tv in uno struggente passo a due. E poi Polina Semionova (Prima Ballerina del Teatro di Berlino e interprete del sensuale “Passage”), Melissa Hamilton (Prima Solista al Royal Ballet di Londra), Elisa Badenes (Prima Ballerina del Balletto di Stoccarda), Nicoletta Manni e Virna Toppi (entrambe Prime Ballerine del Teatro alla Scala di Milano) e Alexander Riabko (Primo Ballerino del Balletto di Amburgo).

Roberto Bolle si dedicherà poi alla sua “OnDance”, la grande festa della danza che ha istituito nell’estate del 2018 a Milano. Protagonisti delle ‘altre danze’ saranno anche Neguin, campione mondiale di street dance della Red Bull Bc One e Vincenzo Fesi & Remy Kouakou Kouame, acclamati danzatori di swing.

Tra i pezzi inediti un tributo a Niccolò Paganini, che diventa omaggio ad una città intera, Genova. Qui Bolle, coreografato da Mauro Bigonzetti, interpreta le 11 variazioni del Capriccio 24: una successione serrata di note ed emozioni che si rifà direttamente all’installazione della Mostra “Paganini Rockstar”, ideata e organizzata da Palazzo Ducale di Genova.

Come sempre attento alla contemporaneità e all’innovazione, anche in questo appuntamento Roberto Bolle giocherà con la tecnologia con un pezzo inedito per la tv italiana: un passo a due con una macchina – un braccio meccanico di oltre una tonnellata e mezza normalmente utilizzato nell’industria – che nell’interazione con l’Étoile rivela un animo antropomorfo, a tratti tenero. Tanti anche i contenuti extra per i social, con un “Libretto di Sala virtuale” nel quale trovare curiosità e informazioni sulla danza rappresentata.

“Danza con me” è realizzato negli spazi ex fieristici del Portello di Milano che hanno permesso la creazione di uno studio di oltre 1200 mq di superficie (60×20) e un palco principale di 300 mq, contribuendo così a riaccendere i riflettori su uno dei luoghi simbolo della città, presto al centro della riqualificazione annunciata dalla Rai.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con la soap “Il segreto”, con Alejandra Meco, Ruben Bernal e Ramon Ibarra. Elsa cerca di abbandonare il castello ma l’impresa si rivela molto pericolosa. Mentre Prudencio approfitta del dolore di Julieta per tentare di sedurla, quest’ultima si allea con Raimundo per neutralizzare Fernando, che ritengono essere il responsabile di tutti i loro problemi. Severo e Irene, nel frattempo sono pronti per convolare a nozze.

Ampia e variegata la programmazione dei film. Su RaiDue alle 21.05 c’è “Come d’incanto”, con Amy Adams; su RaiTre alle 21.15 “Braveheart – Cuore impavido”, di e con Mel Gibson e con Sophie Marceau e Patrick McGoohan; su Canale5 alle 21.20 “Sing”; su Italia1 alle 21.25 “Independence day”, con Will Smith; su La7 alle 21.15 “Il socio”, con Tom Cruise; su Tv8 alle 21.30 “Noah”, con Russell Crowe e su Canale Nove alle 21.25 “A testa alta”.

Ancora, su Rai4 alle 21.05 “La vera storia di Jack Lo Squartatore – From hell”, con Johnny Depp; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Quel che resta di mio marito”; su La5 alle 21.10 “Una tata magica”, con James Van Der Beek; su Iris alle 21 “L’albero degli impiccati”, con Gary Cooper; e su Italia2 alle 21.10 “Bruno”, con Sacha Baron Cohen.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 che alle 21.15 andrà in onda la replica del “Concerto di capodanno Vienna 2019”, diretto da Christian Thielemann.

Segna il debutto di Christian Thielemann al Concerto di Capodanno dei Wiener Philharmoniker l’edizione 2019 del tradizionale appuntamento dal Musikverein di Vienna, che Rai Cultura propone stasera in replica su Rai5. Il “Neujahrkonzert” 2019 è stato trasmesso in Eurovisione in oltre 90 Paesi e seguito da 50 milioni di telespettatori in tutto il mondo. Direttore principale della Staatskapelle di Dresda e direttore musicale del Festival di Bayreuth e del Festival di Pasqua di Salisburgo, Thielemann è uno degli interpreti più autorevoli a livello internazionale del repertorio romantico e postromantico tedesco. Ospite regolare dei Wiener Philharmoniker dal 2000, con la formazione viennese ha inciso fra il 2008 e il 2010 un’integrale delle nove Sinfonie di Beethoven. In programma il consueto repertorio di valzer, galop e marce degli Strauss – Johann Strauss padre, Johann Strauss jr, Josef Strauss ed Eduard Strauss – cui si aggiungono le coreografie firmate da Andrey Kaydanovskiy, con i costumi di Arthur Arbesser, eseguite dal Corpo di ballo della Wiener Staatsoper. Dieci ballerini si esibiranno nel valzer Künstlerleben (Vita da artista) op. 316 di Johann Strauss jr alla Wiener Staatsoper – che nel 2019 compie 150 anni – e nella “Csárdás” dal melodramma Ritter Pásmán (Cavaliere Pásmán), ancora una volta di Strauss jr, allestita nei prestigiosi ambienti del castello di Grafenegg in Bassa Austria. Regia televisiva a cura di Henning Kasten.

Su La7D alle 21.30 sarà la vola del telefilm “Private practice”, con KaDee Strickland. Andranno in onda quattro episodi dal titolo “Secondo ciak”, “Scelte dolorose”, “Scelte difficili” e “Un posto migliore”. Nel primo, Charlotte insieme a Sam si occupa di un uomo gravemente malato che ha bisogno di un rene nuovo per poter sopravvivere. Nel secondo, Naomi, dopo aver comunicato che William ha perso la vita avvisa tutti i suoi amici di voler fondere la Pacific e la Ocean. Nel terzo, Cooper ha dei problemi con Charlotte. Nel quarto, alla OceanSide si presenta la zia di Betsy con la bambina e la lascia a Violet, dicendole che non può prendersi cura di lei.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Checco Zalone show” e su Real Time dalle 12.25 “Cake star – Pasticcerie in sfida”.