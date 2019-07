Dai 2 Mondi ai Revolver: i concerti di capodanno in Bergamasca

Cosa c’è di meglio di un po’ di buona musica per dare il benvenuto all’anno nuovo? Per questo in molte località vengono organizzati i concerti di capodanno spaziando tra i più diversi generi musicali.

Su scala europea uno degli appuntamenti più tradizionali è il concerto della Filarmonica di Vienna che si tiene il primo dell’anno nella sala dorata del Musikverein della capitale austriaca, che verrà trasmessa in diretta alle 11.15 su Rai Radio 3 e in tv in diretta differita alle 13.30 su Rai2 e in replica alle 21.15 su Rai5. A dirigerlo sarà Christian Thielemann, attuale direttore della Staatskapelle di Dresda e direttore musicale del Festival di Bayreuth, al debutto in questo appuntamento, pur essendo già stato sul podio dei Wiener Philharmoniker in altre occasioni. Come vuole la tradizione, verranno eseguiti valzer, polche, mazurke di Ziehrer, Hellmesberger e ovviamente degli Strauss. È tradizione che l’esibizione si chiuda sulle note della “Marcia di Radetzky” di Johann Strauss, durante la quale il pubblico in sala batte le mani seguendo il tempo scandito dal direttore, mentre l’orchestra esegue il brano.

In Italia, invece, la tradizione porta al Teatro La Fenice di Venezia, che quest’anno vedrà protagonisti il direttore d’orchestra coreano Myung-Whun Chung, l’orchestra e il coro della Fenice preparato da Claudio Marino Moretti, i soprani Nadine Sierra e Serena Gamberoni, i tenori Francesco Meli e Matteo Lippi e le voci bianche dei Piccoli Cantori Veneziani istruiti da Diana D’Alessio. Lo spettacolo si potrà vedere in diretta su RaiUno alle 12.20, e in replica su Rai5 alle 18.20.

Anche in Bergamasca vengono promossi eventi musicali per salutare l’inizio del 2019. Melodie ed emozioni saranno protagoniste di una programmazione capace di accontentare ogni preferenza. Bergamonews ve ne propone una panoramica: ricordiamo che, come sempre, trovate tutti gli appuntamenti consultando la sezione degli eventi, puntualmente aggiornata. E in questa sezione potete anche inserire le iniziative per diffonderne l’informazione.

Martedì 1° gennaio a Ponte San Pietro si terrà la festa “Fuochi di Capodanno”. L’appuntamento è in piazza della Libertà con un programma ricco di iniziative.

Ecco i dettagli.

– alle 18 scambio d’auguri con panettone e vin brulè insieme al Gruppo Alpini di Ponte San Pietro;

– alle 18.15 concerto “2 Mondi – Tributo a Lucio Battisti”, un omaggio al più grande artista della musica leggera italiana;

– alle 19.25 saluto e auguri del sindaco;

– alle 19.30 spettacolo pirotecnico-musicale al Famedio;

– alle 21 concerto per due pianoforti. Pianisti: Bruno Santori e Fabio Piazzalunga

“American Style” al teatro dell’Oratorio di Ponte.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 6 gennaio.

Martedì 1° gennaio ad Alzano Lombardo si terrà il “Concerto di capodanno”. L’appuntamento è alle 16 al teatro degli Storti in piazza Caduti di Nassiriya con il corpo musicale “Elia Astori” diretto dal maestro Stefano Morlotti. Presenta Romina Cortinovis. L’ingresso è libero.

Martedì 1° gennaio Sarnico accoglierà, sul palco del Teatro Junior, un concerto gospel live. La line up prevede: Michael Brown – vocals and Hammond; Rene Massey – vocals; Javetta Campbell – vocals; D’Jawaun Diggs – guitar; Albert Jenkins – drums and vocals; Chelsea Oats – vocals; e Lavonta Green – bass and vocals.

La Band dal vivo è composta da sette artisti americani in tournée in Italia per i concerti natalizi in prestigiosi teatri di diverse città. Tutti i posti sono numerati. E’ possibile acquistare on-line sul sito www.ideainpiu.it oppure direttamente alla ProLoco di Sarnico – via Tresanda, 1 – tel. 035 910900. Il costo del biglietto è di 18 euro + 2 euro per i diritti di prevendita

informazioni: 333 9363281 | 349 5210170

A Schilpario il 1° gennaio alle 21 al teatro Prealpi il Quintetto di Fiati “Orobie” presenterà il concerto “Magie coi fiocchi”. La scaletta della serata prevede: La Cenerentola – Sinfonia – Gioachino Rossini; Lo schiaccianoci – Suite – Pëtr Il’ič Čajkovskij; Quadri da un’esposizione – Ricordo di Viktor Hartmann – Modest Petrovič Musorgskij. L’ingresso è libero.

Mercoledì 2 gennaio alle 21 al Teatro Prealpi di Schilpario si terrà un concerto a cura del Corpo Musicale di Vilminore.

A Selvino giovedì 3 gennaio alle 21 alla sala congressi “La Montanara di Selvino” è pronta a regalare speciali emozioni musicali da portare nel 2019.

Venerdì 4 gennaio alle 21 alla chiesa parrocchiale di Fino del Monte si terrà un concerto del coro La Presolana, che si esibirà con brani tradizionali e natalizi.

Sabato 5 gennaio alle 20.45 al teatro Creberg di Bergamo avrà luogo la terza edizione del Concerto di Capodanno, evento musicale benefico, promosso dalla sezione di Admo Regione Lombardia-Associazione Donatori Midollo Osseo e dalla sezione provinciale Aido Bergamo-Associazione Italiana Donatori Organi Tessuti e Cellule con la Direzione Artistica di Proloco Bergamo e Teamitalia.

L’evento festeggia l’inizio del nuovo anno unendo cultura e solidarietà, nel desiderio di raccogliere fondi per le Associazioni Admo e Aido, da sempre impegnate nell’informare e sensibilizzare la popolazione sulle possibilità di combattere gravi malattie.

Con Admo, donando il midollo osseo, è possibile contrastare leucemie, linfomi, mielomi e altre neoplasie del sangue.

Con Aido, donare i propri organi, tessuti e cellule può essere di vitale importanza, soprattutto nei casi in cui il trapianto rappresenta l’unica possibilità di sopravvivenza per il malato.

Per tutti gli amanti dei Beatles sul palco saliranno i “Revolver” che ripercorreranno i migliori brani della band di Liverpool che ha rivoluzionato la storia della musica.

La band è composta da quattro giovani professionisti della musica:

– Gionata Giardina – Ringo Starr – batteria, percussioni e voce; conseguito il diploma di batteria e percussioni jazz al conservatorio di Brescia;

– Marco Valli – George Harrison – piano, chitarra, voce; conseguito il diploma di pianoforte al conservatorio di Modena;

– Simone Pagani – Paul McCartney – basso e voce; studia e insegna al Centro Didattico produzione Musica (CDPM Bergamo);

– Thomas Pagani – John Lennon – chitarra e voce; studia e insegna al Centro Didattico produzione Musica (CDPM Bergamo).

Sarà presente anche la New Pop Orchestra, fondata nel 2005 e diretta dal Maestro Alfredo Conti. L’organico, composto da 70 elementi stabili, è un gruppo eterogeneo per quanto concerne l’età, è formato da diplomati, studenti e lavoratori. Il repertorio è tratto dalla musica da film, musical, cartoons, e da arrangiamenti di brani pop.

Per partecipare al Concerto è necessaria la prenotazione che prevede un costo di 20 euro. Biglietti disponibili su Ticketone o contattando Admo e Aido. Il ricavato sarà interamente devoluto alle due Associazioni.

Sabato 5 gennaio alle 21 alla chiesa di Rovetta (Organo Serassi) l’organista Natalia Ratti suonerà un’elevazione musicale.

Il programma prevede musiche di Pachelbe, Buxtehude e brani natalizi.

La partecipazione è libera.

A Castione della Presolana sabato 5 gennaio alle 21 alla chiesa parrocchiale si esibirà il coro La Presolana: nell’attesa dell’Epifania proporrà canti natalizi e tradizionali.

Sabato 5 gennaio alle 20.45 alla chiesa Arcipresbiterale di Dossena si terrà il concerto “Buon anno 2019 – Concerto augurale”, eseguito dal corpo musicale Città di San Pellegrino Terme e dal corpo musicale di Dossena.

L’iniziativa è offerta dalla famiglia Zani in ricordo di Evaristo.

Domenica 6 gennaio alle 16 all’auditorium della Pia Fondazione Piccinelli la Fanfara Alpina di Scanzorosciate terrà il “Concerto di capodanno”.

Dirige Francesco Acerbis, presenta Claudio Brevi.