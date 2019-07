Nella serata di lunedì 31 dicembre ad Albino, Pradalunga, Fiorano al Serio e Villa d’Almè, i carabinieri delle compagnie di Clusone e Zogno hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio per prevenire il fenomeno della guida in stato d’ebbrezza e quello dei furti in abitazione in occasione dei festeggiamenti di Capodanno.

Con l’impiego di 20 militari e dieci mezzi, l’operazione ha consentito, anche grazie a una serie di posti di blocco, di arrestate un albanese nato nel 1994 e residente a Costa Volpino colpito da provvedimento di cattura emesso dalla Procura di Brescia in quanto doveva espiare reati legati agli stupefacenti.

In tutto sono stati controllati 85 veicoli e 130 persone; identificati 25 pregiudicati ed elevate diverse contravvenzioni per mille euro in totale.