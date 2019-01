Capodanno troppo alcolico per molti ragazzini: 12 in ospedale

Non è veglione se non si brinda. Vero. E nemmeno se non si eccede. Ma per una dozzina di ragazzi bergamaschi i cin cin sono stati troppi, talmente tanti da sentirsi male e ricorrere agli interventi di emergenza del 118, alcuni trasportati in ospedale anche in condizioni piuttosto serie.

Sono soprattutto quindicenni e sedicenni che tra mezzanotte e le 6 sono crollati per abuso di alcol, una ragazza di 16 anni è stata portata all’ospedale di San Giovanni Bianco per aver ingerito sostanze pericolose a Foppolo all’una.

Ancora a San Giovanni Bianco è stata portata poco dopo la mezzanotte un’altra ragazza di 15 anni che aveva bevuto troppo in quel di Branzi, mentre una coetanea alle 0.30 è stata soccorsa dall’ambulanza e portata al Papa Giovanni in codice giallo per aver ingerito troppi alcolici a Bergamo. Un’altra intossicazione etilica mezz’ora dopo sempre a Bergamo e sempre con ricovero al pronto soccorso dell’ospedale cittadino.

A Selvino all’una un’altra quindicenne ha dovuto far ricorso ai soccorsi del 118 che l’hanno portata all’ospedale di Alzano Lombardo, mentre più tardi, tra le 2 e le 3 un ragazzo da Spirano è stato ricoverato nella struttura ospedaliera di Treviglio per le eccessive libagioni e un’altra quindicenne ha concluso la festa di Leffe al pronto soccorso di Alzano.

Anche la clinica di Ponte San Pietro ha accolto alle 3.30 un giovane 17enne che stava male perché troppo ubriaco dopo i brindisi a Cisano, mentre mezz’ora dopo è ricorso alle cure dell’ospedale di Iseo per gli stessi motivi un 23enne che si è sentito male a Predore. Seguito alle 5 da un coetaneo per il quale, sempre a Predore, è stata chiamata l’ambulanza.

E ancora chiamate di soccorsi che si sono risolti sul posto a Montello mentre una quattordicenne già poco dopo le 22 di lunedì sera ha dovuto essere ricoverata in ospedale per l’eccesso di alcol mentre festeggiava a Bagnatica.