Via Osmano, antica sede di porta Sant’Andrea: ma cosa indica il suo nome?

In clima natalizio, vorrei parlarvi di una stradetta piccola e breve, che, in tempi recenti, è divenuta piuttosto nota al pubblico bergamasco, perché vi sorge la dimora del nostro primo cittadino: via Osmano.

Il sindaco Gori è persona moderna e pragmatica, ma, siccome lo conosco bene, credo potrà apprezzare anche qualche piccola curiosità antiquaria sulla sua via: e voi con lui, spero.

Dunque, il nome “Osmano”, come in molti casi di odonomastica locale, non significa un bel nulla: si tratta di un fenomeno molto comune di corruzione popolare di un primitivo vocabolo “A mane”, che, banalmente, era il termine con cui, nei documenti medievali, si indicava l’est.

Prima che la Serenissima decidesse di fortificare la nostra città, sbudellandone alcune propaggini, più o meno dove oggi c’è la viuzza in questione, sorgeva una delle porte della Bergamo antica: porta Sant’Andrea, più nota come “porta pinta” o “porta dipinta”.

Immagino che questo abbia cominciato a fare accendere lampadine in tutti voi o quasi. I nomi dei luoghi, quando si collegano tra loro come frammenti di un puzzle, evocano un mondo che pareva dimenticato, ma che non lo è affatto, se si scava sotto la cenere. La bizzarra chiesa neoclassica, priva di facciata, sorta su vestigia antiche ed addirittura antichissime, in via Porta Dipinta, guardacaso, è intitolata proprio a Sant’Andrea. Il quale era patrono di un conglomerato di piccoli quartieri, le “vicinie”, che formavano una comunità più grande, con proprio stendardo e regole, detta, appunto “Porta”. Quindi, la “Porta di Sant’Andrea” raggruppava le quattro vicinie di San Michele del Pozzo, Sant’Alessandro della Croce, San Giovanni dell’Ospitale e Sant’Antonio.

Tra la chiesa di San Michele al Pozzo Bianco e quella di Sant’Andrea, sorgeva una porta, diciamo così, in carne ed ossa, o, meglio, in pietra ed affreschi: la porta dipinta (laddove, evidentemente, le altre non lo erano), che menava verso la via Pelabrocco, ossia verso i borghi orientali.

Era, dunque, rivolta “a mane” e prima dell’ordalia veneziana, che la distrusse, danneggiando anche la chiesa soprastante, era nota come “Donesmano”, forse da un precedente “donec ad manem”: chissà!

Ci vorrebbero altre sinapsi che non le mie, per sciogliere certi busillis. Sia come sia, in quell’angolino di Città Alta, sorgevano due porte, quasi contigue: quella di cui abbiamo detto e quella, tuttora ben visibile, “sub foppis”, che usciva verso l’addizione urbana del XIII secolo, e si affacciava sul noto “foppone” della Fara, riempito soltanto nel secolo scorso con materiale di riporto.

Insomma, tutto un reticolo di luoghi, di nomi, di associazioni, di confraternite, che oggi non sopravvivono, se non nei labili segni della toponomastica e in qualche remoto studio di valorosi paleografi, caratterizzavano la vivace vita di quella Bergamo che non era ancora rinchiusa tra le bellissime, ma un tantino carcerarie, mura venete, che ne hanno determinato la vita bipolare, tra la città alta e quella bassa, a partire dalla fine del XVI secolo.

Dunque, tornando alla nostra via Osmano, se la ricostruzione odonomastica è relativamente banale e, purtroppo, piuttosto imprecisa, data la vaghezza delle fonti, il piccolo universo che le gravita intorno appare tutt’altro che banale e, anzi, ci parla di un sito importante, nella vita civile della Bergamo antica: un piccolo crocevia di strade e di interessi, che svolse un ruolo significativo nei complicati rapporti tra vicinie e porte, tra cittadini di quartieri diversi.

L’attuale via Porta Dipinta, era una sorta di imbuto, che, nel Basso Medioevo, raccoglieva il traffico verso nord e verso est della città: via Osmano o, meglio, la porta che vi sorgeva, era una delle strade che fluivano verso i borghi, come vene che trasportassero la linfa vitale dei commerci e dei traffici cittadini.

Oggi, passandoci, nessuno lo direbbe: lo iato, per noi moderni quasi impercettibile, delle Mura, cambiò repentinamente e drasticamente quelle abitudini e la valenza di quei luoghi. Ci rimane l’indubbio fascino di quell’angolo di Città Alta, con il suo acciottolato, il basso profilo della chiesa di San Michele, i bei palazzi e un’atmosfera un po’ d’altri tempi: e anche un tantino d’invidia per il Sindaco, che ha la fortuna di abitarci.