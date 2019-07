Trofeo Triveneto, Silvia Persico chiude il 2018 con un terzo posto a Scorzè

Chiusura di 2018 ricca di soddisfazioni per il ciclocross bergamasco che nella giornata di domenica 30 dicembre ha conquistato quattro podi fra Veneto e Liguria.

Sul circuito di Scorzè brilla Silvia Persico che, dopo una gara combattuta in compagnia di Francesca Baroni e Sara Casasola, ha chiuso al terzo posto il 45° Gran Premio Cartoveneta, valido come nona prova del Trofeo Triveneto.

La ventunenne di Cene ha concluso la propria prova alle spalle della ligure della Selle Italia Guerciotti e della friulana della Dp66; un podio che ha permesso all’atleta dell’ASD Sorgente Pradipozzo di conquistare anche la maglia di campionessa provinciale veneziana.

Restando in campo femminile secondo posto per Lucia Bramati (ASD Team Bramati) nella gara allievi a trentadue secondi dalla campionessa italiana Alice Papo (Dp66), mentre buone notizie giungono anche dalla Coppa Piemonte Ciclocross dove Katia Moro (Ciclisti Valgandino) e Nicoletta Bresciani (Scott Racing Team) hanno chiuso il proprio 2019 con un podio nel Trofeo Città di Finale Ligure: la diciannovenne di Cazzano Sant’Andrea e la trentaduenne di Dalmine hanno tagliato il traguardo di Finale Ligure rispettivamente in seconda e terza posizione a pochi secondi dalla vincitrice Alessia Bulleri (Merida Italia Team)