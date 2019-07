Entriamo in un nuovo anno pieni di speranze e previsioni. Sul fronte del tempo le previsioni sono a breve termine e ci vengono offerte da Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Un saldo e ben strutturato campo di alta pressione staziona sull’Europa centro-occidentale lasciando il nord Italia sul suo bordo orientale. Tale situazione rimarrà tale anche nei prossimi giorni determinando la discesa verso l’Italia di correnti via via più fredde che sulla Lombardia produrranno clima prevalentemente asciutto (tranne sulle Alpi più settentrionali), ventoso e con una tendenza ad un importante calo termico (attualmente viaggiamo su valori superiori alle medie del periodo).

Lunedì 31 dicembre 2018

Tempo Previsto: cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutta la regione con qualche addensamento solo su Alpi più settentrionali di confine. Al mattino possibile qualche nebbia sulle basse pianure centro-orientali in diradamento con qualche persistenza sull’area più orientale. Precipitazioni assenti od occasionali sulle Alpi di confine.

Temperature: in pianura massime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra i 9 ed i 14°C con valori più elevati sull’area nord-occidentale ed inferiori sull’area orientale dove in caso di persistenza delle nebbie le massime potrebbero restare più basse del previsto. Minime in lieve calo e comprese tra -3 e 3°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.

Venti: in pianura deboli orientali con qualche rinforzo. In montagna (circa 2000 metri): moderati/forti settentrionali.

Martedì 1 gennaio 2019

Tempo Previsto: tempo buono con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. La notte e al mattino possibili nebbie sulle aree di pianura (medio-basse pianure) con cielo invisibile ma in parziale diradamento nelle ore diurne.

Temperature: in pianura massime stazionarie o in calo sulle aree nord-occidentali e comprese tra i 7 ed i 10°C. Minime stazionarie o in lieve calo e comprese tra -3°C e 1°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.

Venti: in pianura deboli occidentali con qualche rinforzo. In montagna (circa 2000 metri): moderati/forti settentrionali.

Mercoledì 2 gennaio 2019

Tempo Previsto: la notte e al mattino sulle Alpi più settentrionali di confine veloce aumento delle nubi con possibili deboli nevicate al di sopra dei 1000/1200 metri. Sempre al mattino possibili nebbie sulle aree di pianura (medio-bassa centro-est soprattutto) con tendenza a diradamento. In giornata ancora addensamenti sulle Alpi di confine ma con tendenza ad attenuazione dei fenomeni mentre sul resto della regione le nebbie svaniranno laddove ancora presenti ed avremo generalmente cielo poco nuvoloso.

Temperature: in pianura massime stazionarie o in aumento ad ovest e comprese tra 8 e 13°C. Minime stazionarie e comprese tra -3°C e 1°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.

Venti: in pianura tendenza a rinforzare da nord-ovest con raffiche anche importanti, inizialmente su ovest regione ma in estensione al centro-est entro sera. In montagna (circa 2000 metri): moderati/forti settentrionali.