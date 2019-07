Da Napoli a Bergamo passando per Dortmund e Copenaghen: la mappa del 2018 dell’Atalanta

Da Napoli a Bergamo passando per Dortmund, Verona, Sarajevo, Haifa, Genova e Copenaghen. È la mappa delle tante emozioni (belle o brutte che siano) che l’Atalanta ci ha regalato in questo 2018.

Già, perché quello che si sta per chiudere è stato un anno pieno di avventure, di gioie e di entusiasmo, di delusioni e dolori (sportivi, s’intende).

L’Atalanta ha iniziato il 2018 col colpaccio di Napoli che l’ha riportata in una semifinale di Coppa Italia 22 anni dopo l’ultima volta, poi è volata a Dortmund con più di 8mila tifosi al seguito, ha lasciato l’Europa tra le lacrime dopo essere stata a un passo dallìimpresa di eliminare il “grande” Borussia. E poi si è rifatta strappando un altro pass – il secondo consecutivo – per l’Europa League.

In estate le cose non sono andate come i bergamaschi sognavano: prima il Tas li ha costretti a giocare i turni preliminari assegnando l’ultimo posto ai gironi al Milan, poi la sciagurata notte di Copenaghen ha messo fine alla corsa europea. A ottobre le grandi difficoltà in campionato, poi la rinascita di Verona e l’impresa sfiorata il 26 dicembre a Bergamo contro la corazzata Juventus.

