Michele, 18 anni e il record mondiale di Break Dance

Michele Gagno, chiamato “B-Boy Miky”, è un ragazzo diciottenne di Treviso, che ha sfoderato le sue più grandi abilità sulla pista del programma televisivo più famoso della stagione, attualmente condotto da Enrico Papi, su TV.

“The Guinness World Record” è il titolo originario che, tradotto in italiano, viene inteso con “La Notte dei Record”. Appuntamenti domenicali fissi ormai per l’appariscente carismatico, nonché noto conduttore, Enrico Papi. Questo programma è, forse, uno di quei tanti reality in cui le persone che hanno un talento nascosto e/o conosciuto, ritengono di essere all’altezza per mettersi in gioco di fronte al pubblico italiano e mondiale.

Direi che sia più che ammirevole sfoderare le proprie abilità in un modo del tutto unico e personale, ma è anche vero che la competizione, l’atteggiamento di sfida sono i punti focali per ottenere al meglio un Record Mondiale. Proprio come dovrebbe essere per tutti coloro che partecipano, è stata la grande passione, che si avverte negli occhi castani di Michele, a spingerlo verso una nuova meta, quasi impossibile agli occhi di chi, della sua disciplina, sa ben poco. Ma andiamo a scoprire come nacque il tutto…

Michele, come è nata la tua passione per la Break Dance?

Ho iniziato a ballare quando avevo solo 8 anni e, dal primo allenamento, mi è subito piaciuta la disciplina. Ho trovato un maestro, Roberto Blue, che mi ha fatto piacere questo tipo di danza ancor di più e, ora che sono passati 10 anni da quando ho cominciato, continuo ad allenarmi con costanza e molto più impegno.

Questa mia passione mi ha anche portato grandi soddisfazioni e vittorie; ricordo benissimo quando nel 2014 vinsi i Campionati Italiani FIDS di Break Dance: un’esperienza unica!

Hai svolto diverse gare dopo la soddisfazione di quell’oro ai Campionati Italiani?

Oltre alle gare singole, proprio come il Campionato Italiano FIDS, ci sono state anche quelle col mio gruppo BluRoyals, dove sono stato seguito sempre dal grande maestro Roberto Blue, che ci ha portati a “Ballando On The Road”, dove l’esito finale è stato quello di un’importante posizione, che ci ha permesso di essere tra i primi 100 classificati.

Qual è la tua più grande soddisfazione che hai raggiunto a livello personale grazie a questa disciplina?

La più recente soddisfazione che mi sono portato a casa è stata quella di aver partecipato a “La Notte dei Record” e, soprattutto, essere riuscito a portare a casa il tanto sognato titolo di Recordman per la scivolata più lunga sulla testa.

Hai avuto difficoltà nella gestione dello studio con gli allenamenti?

Allenarsi e al tempo stesso riuscire a studiare non è sempre facile, quasi mai, però mi piace talmente tanto e mi fa star così bene, che mi impegno al massimo per riuscire comunque, in ogni caso, di andare ad allenamento.

Hai mai pensato di mollare la Break Dance? Ovviamente, in riferimento a tutti quegli impegni che, purtroppo, comportano, nella maggior parte dei casi, un crollo emotivo forte e non facile da gestire…

Ho avuto un periodo in cui ho pensato di mollare a causa del troppo stress, dovuto a diversi fattori e situazioni, ma ogni volta che andavo ad allenarmi, tornavo a casa che ero più sereno e tranquillo; per cui ho tenuto duro e sono andato avanti.

Quindi hai avuto un riscontro positivo a proposito di ciò?

Ci sono state poi le soddisfazioni, dalle più piccole alle più importanti, che mi hanno sempre motivato a fare meglio. Per una gara, infatti, ci sono dietro ore e ore di fatica e sudore che regalano bellissime emozioni.

Oltre alla Break Dance, ho notato sul tuo profilo, che hai partecipato all’ “Italian Businness”… vuoi parlarcene brevemente?

“Italian Business” è una commedia italiana suddivisa in tre episodi. Si tratta di un cast stellare per un racconto spassoso su crisi e riscatto; la regia appartiene a Mario Chiavalin.

Ho ricevuto l’attestato di partecipazione per essere stato uno degli attori protagonisti di questa commedia, di cui la visione ufficiale è avvenuta presso le sale cinema dal 16 febbraio 2017.

Hai altre passioni oltre alla danza?

Sì, certamente. La danza rimarrà sempre la mia punta di diamante, per tutto il resto della mia vita, ma non posso negare che ho una grande passione per le fotografie e i video-montaggi.

Michele è un ragazzo come tanti altri adolescenti, ma nella sua semplicità e voglia di raggiungere importanti obiettivi nel suo mondo, ovvero quello della Break Dance, dimostra quanto il sacrificio e la costanza, permettano a giovani talenti come lui, di superare i propri limiti, senza tralasciare quelli che sono i cosiddetti “pilastri della vita”: la famiglia, lo studio e il lavoro.

È stato a dir poco emozionante. Grazie Michele!