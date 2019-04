L’anoressia, la morte di un amico e la maternità a 17 anni: le storie più lette

Tanti lettori e visualizzazioni, tante storie, tanti sfoghi, tanti punti di vista, tanti spunti di riflessione e tantissimo interesse per gli articoli dei nostri ragazzi che sono riusciti a dare voce alla quotidianità e ai pensieri dei millennials. Più di 800mila visualizzazioni in un anno: BGY, a neanche due anni di vita, piace e anche molto.

Dal vivere l’anoressia a 15 anni a essere mamma a 19. Da volare in California per inseguire un sogno fino alla rabbia per la morte di Luigi a Gazzaniga. Sono tante le storie di noi giovani che più vi hanno appassionato, insieme alle notizie di attualità e di cronaca di più interesse.

Ecco i 10 articoli che vi sono piaciuti di più: