La Remer Treviglio chiude il 2018 vincendo contro Bertram Tortona

Nella partita giocata domenica 30 dicembre la Remer Blu Basket Treviglio ha vinto contro Bertram Tortona 69 a 60 (18-17, 16-13, 18-15, 17-15).

Remer Blu Basket Treviglio: Chris Roberts 20 (3/5, 4/7), Jacopo Borra 19 (6/11, 1/2), Mitja Nikolic 9 (3/7, 1/8), Matteo Frassineti 7 (2/3, 1/2), Lorenzo Caroti 6 (1/1, 1/6), Andrea Pecchia 5 (1/1, 1/2), Mattia Palumbo 3 (0/1, 1/1), Ursulo D’almeida 0 (0/1, 0/1), Celis Taflaj 0 (0/1, 0/0), Edoardo Tiberti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 10 – Rimbalzi: 36 10 + 26 (Jacopo Borra 12) – Assist: 21 (Lorenzo Caroti 7)

Bertram Tortona: Mirza Alibegovic 19 (5/16, 3/7), Klaudio Ndoja 17 (2/4, 3/6), Gabriele Spizzichini 8 (2/7, 0/2), Luca Garri 6 (3/6, 0/2), Justin Tuoyo 4 (2/4, 0/1), Brett alan Blizzard 4 (1/1, 0/3), Kenneth Viglianisi 2 (0/3, 0/3), Lorenzo Gergati 0 (0/1, 0/0), Edoardo Buffo 0 (0/0, 0/0), Marco Lusvarghi 0 (0/0, 0/0), Pietro Ugolini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 14 – Rimbalzi: 38 16 + 22 (Mirza Alibegovic, Gabriele Spizzichini, Kenneth Viglianisi 8) – Assist: 12 (Mirza Alibegovic, Brett alan Blizzard 3)

SERIE A2 OLD WILD WEST GIRONE OVEST 14^ giornata

Bergamo-Novipiù Casale Monferrato 99-85

Leonis Roma-ON Sharing Mens Sana Siena 76-73

Axpo Legnano-2B Control Trapani 80-90

Edilnol Pallacanestro Biella-BPC Virtus Cassino 92-63

Benfapp Capo d’Orlando-Benacquista Assicurazioni Latina 80-85

Givova Scafati-Virtus Roma 100-98 d. 1 t.s.

Remer Blu Basket Treviglio-Bertram Tortona 69-60

M Rinnovabili Agrigento-Zeus Energy Group Rieti 70-66

Classifica

Bergamo 20, Virtus Roma 20, Benacquista Assicurazioni Latina 18, Novipiù Casale Monferrato 16, Leonis Roma 16, M Rinnovabili Agrigento 16, Benfapp Capo d’Orlando 16, Edilnol Pallacanestro Biella 16, Zeus Energy Group Rieti 16, Remer Blu Basket Treviglio 14, 2B Control Trapani 14,Givova Scafati 12, ON Sharing Mens Sana Siena^ 11, Bertram Tortona 8, Axpo Legnano 6, BPC Virtus Cassino 2

^3 punti di penalizzazione

Prossimo turno (15^ giornata, ultima di andata)

06/01/2019 18:00 Novipiù Casale Monferrato-Edilnol Pallacanestro Biella (diretta su Sportitalia)

06/01/2019 18:00 2B Control Trapani-Benfapp Capo d’Orlando

06/01/2019 18:00 Bertram Tortona-Bergamo

06/01/2019 18:00 ON Sharing Mens Sana Siena-M Rinnovabili Agrigento

06/01/2019 18:00 Zeus Energy Group Rieti-Remer Blu Basket Treviglio

06/01/2019 18:00 Benacquista Assicurazioni Latina-Leonis Roma

06/01/2019 18:00 BPC Virtus Cassino-Givova Scafati

06/01/2019 18:00 Virtus Roma-Axpo Legnano

PER LA REMER FA FESTEGGIARE IN BELLEZZA LA CHIUSURA DEL 2018

Ultima apparizione casalinga del 2018 per la Remer Treviglio, chiamata ad affrontare Tortona in una gara ormai tradizionale per le due società. I piemontesi giungono al Palafacchetti con un solo americano (fuori Knowles) e senza Ganeto.

I quintetti iniziali: Remer con Pecchia, Roberts, Borra, Caroti e Nikolic, Tortona con Spizzichini, Alibegovic, Viglianisi, Ndoja e Garri. Primo possesso ospite senza esito. Rompe invece gli indugi Caroti dal pitturato per i primi due punti della gara. Risponde dall’arco Alibegovic e primo vantaggio ospite; il n. 7 si ripete poco dopo da sotto. Borra sfrutta un bel passaggio dal fondo ma anche Ndoja entra in partita con un tiro morbido dall’area. Garri pasticcia in area e Nikolic sfrutta l’errore con il passaggio di Roberts. Ancora Alibegovic è puntuale dall’area, poi è Borra che realizza la prima tripla per la Remer. Treviglio sembra finalmente entrare in partita e sul fil di 24” è lesto Nikolic a chiudere a canestro. Tortona perde palla in attacco e Pecchia innesca Nikolic che va via in contropiede. Dall’altra parte ancora Alibegovic a segno. Per gli ospiti entrano n campo anche Blizzard e Tuoyo. Avvicendamento Caroti-Palumbo. Altro possesso perso per Tortona che si fa cogliere in infrazione di 24”. Blizzard battezza la sua gara recuperando un buon rimbalzo offensivo che gli frutta un canestro facile e la gara resta sempre in perfetto equilibrio. Entra in campo anche D’Almeida. Roberts è preciso dallo smile ma Alibegovic continua ad imperversare nell’area trevigliese ed è il primo giocatore in campo ad andare in doppia cifra. La tripla di Roberts scava un piccolo solco (+3). I primi due liberi arrivano da Blizzard in quando Treviglio ha già raggiunto il bonus. Il quarto si chiude sul tentativo dalla lunga di Nikolic che non va a segno: 18-17 per Treviglio.

Secondo periodo. Si riparte subito dal canestro dall’area di Roberts. Risponde Tuoyo. Roberts continua la sua gara di sostanza con la tripla dall’arco che gli fa raggiungere la doppia cifra. Altra infrazione di 24” per Tortona grazie all’ottima difesa della Remer. Garri prima difende forte su D’Almeida e poi va a segnare da sotto. Grande stoppata di Roberts su Gergati. Blizzard e Garri giocano facile in area trevigliese e Vertemati ferma il gioco per parlare con i suoi sul 23-23. Treviglio esce bene dal time out con i due punti di Borra. Bel canestro di Frassineti (+4) mentre rientra capitan Pecchia. La tripla di Ndoja riporta sotto Tortona e con Spizzichini va avanti di 1. Treviglio sciupa due possessi poi Borra si guadagna il primo fallo della frazione per Treviglio. Continua però la sterilità della Remer e la poca presenza sui rimbalzi offensivi. Ci pensa però Pecchia ad effettuare un lancio lungo che trova pronto Borra in contropiede per la schiacciata. Time out chiamato da Ramondino con il risultato ancora in bilico a -2’35”. Ndoja riporta avanti Tortona. Sul filo dei 24” tripla di Pecchia per i primi punti della sua gara. A -18” bel tiro dall’area di Pecchia. Il tempo si chiude con il time out di Tortona e con l’ultimo tiro da oltre arco di Alibegovic, che non va a segno e manda le due squadre negli spogliatoi sul 34-30 per Treviglio.

Nell’intervallo il Presidente Testa, premia la BCC di Treviglio con la canotta speciale dei 125 anni dell’Istituto di credito cittadino.

Terza frazione. La tripla di Ndoja rompe il digiuno di canestri del primo minuto di gioco. Risponde immediatamente Caroti da oltre arco, poi Borra fallisce un comodo appoggio a canestro. Altra tripla di Roberts e Treviglio prova la fuga (+7). Finalmente la Remer ora c’è anche nei rimbalzi offensivi e da uno di questi nasce un altro canestro di Borra. Sul -9 ci pensa Ramondino ad interrompere l’inerzia bianco-blu chiamando time out. Caroti va in lunetta per i primi due liberi di Treviglio (1 su 2) e comunque il vantaggio ora è in doppia cifra. Tuoyo si mangia un incredibile canestro da sotto. Spizzichini va in lunetta per un intervento di Roberts (2 su 2). La tripla di Nikolic ed il fallo in attacco di Alibegovic sembrano confermare il buon momento di Treviglio. Ndoja risponde da oltre arco (-8). Anche Borra va in lunetta (1 su 2). Tuoyo schiaccia su suggerimento di Alibegovic. A -2’25” palla rubata dalla Remer , recuperata dalla spazzatura da Borra e conclusa con la tripla di Palumbo. Alibegovic non ci sta ed infila cinque punti consecutivi che costringono Vertemati al time out sul +5. Tortona è in bonus e Roberts si presenta in lunetta (2 su 2) che poi torna in panchina a rifiatare nell’ultimo minuto di gioco. Il doppio tentativo da sotto, a vuoto, di Garri chiude la frazione che vede ancora Treviglio avanti 52-45.

L’ultima frazione si apre con la tripla di Frassineti. Vigliani va in lunetta (2 su 2). Ci prova D’Almeida dalla lunga, senza fortuna, mentre più preciso è Garri dallo smile. Altri due punti di Frassineti mentre Roberts lotta, con successo contro Touyo. Per Treviglio bella circolazione di palla tra Caroti e Roberts, con il 23 di Treviglio che mette dentro un’altra tripla. A -7’ 16” Tortona chiama time out sul – 11 (massimo vantaggio Remer). L’infrazione di campo dei piemontesi è l’immagine della difficoltà degli ospiti a sopportare la pressione difensiva della Remer. Passano due minuti senza canestri, complice la poca lucidità su entrambi i fronti. Rompe il digiuno Spizzichini con un 2 su 2 dalla lunetta. Subito dopo anche Borra realizza un 2 su 2 dalla carità e vantaggio Treviglio inalterato. Biancoblu in bonus e Tuoyo si presenta dalla lunetta (0 su 2). Borra ancora preciso da dentro l’area. Alibegovic e Ndoja falliscono due conclusioni da sotto mentre Borra conquista un altro fallo con Tuoyo che è costretto a uscire per cinque penalità. La schiacciata di Borra a -2’40” scava il solco forse definitivo. Ndoja è preciso dalla lunetta. Anche Spizzichini va a segno con un canestro in allontanamento. Ancora il n. 13 albanese si presenta dalla lunetta (2 su 2) ma Tortona è sempre a -10 a 93” dal termine. L’alleyoop di Caroti per Roberts esalta i quasi 2000 spettatori e sigilla il risultato. A nulla serve la tripla di Alibegovic. Si chiude con un 69-60 ampiamente meritato da Treviglio che così termine al meglio questo 2018. Sugli scudi Roberts (20 punti e 32 di valutazione). Ottima anche la prova di Borra che raggiunge la doppia doppia (19 punti e 12 rimbalzi) ma positivo l’apporto di tutti i ragazzi scesi in campo. Per Tortona, accompagnato qui a Treviglio da numerosi e corretti sostenitori, di rilievo le prove di Alibegovic e Ndoja. Sotto tono Garri, Blizzard e Tuoyo. L’andata si chiuderà per la Remer domenica prossima con la gara di Rieti. A chi legge non resta che augurare un bellissimo 2019 per nuove emozioni biancoblu.

Giuseppe De Carli





Tre interviste dopo il match in sala stampa: Vertemati, Nikolic e Roberts.





Soddisfatto della prestazione dei suoi, Adriano Vertemati: “Nel primo tempo, non siamo riusciti a correre perché abbiamo faticato a rimbalzo difensivo, riducendo inoltre il numero di possessi. Riuscendo successivamente a gestire le loro azioni, abbiamo fatto la differenza. La squadra sta crescendo e acquisendo sempre più identità difensiva, ma dovrà lavorare per farla uscire in trasferta. Fuori casa, abbiamo sempre fatto bene i primi tempi, segnale del fatto che un progetto efficace c’è. Mentre, in casa, il pubblico è per noi una spinta in più. La condizione fisica è buona da tempo. Ringrazio tutti per le 250 panchine: dateci fiducia e aiutate i nostri ragazzi che ne hanno bisogno”.





Parla anche del futuro Mitjia Nikolic che dichiara: “Mi piace stare a Treviglio e vorrei rimanerci, non dipende però solo da me. Se giocheremo in difesa come oggi anche a Rieti, tutto sarà possibile anche se conosciamo l’insidia del giocare fuori casa. Auguri a tutti e buon anno!”.





Traspare gioia anche dalle parole di Chris Roberts: ”La schiacciata che ho fatto è una giocata che facevo quando ero più giovane solitamente. Fisicamente e mentalmente mi sento bene e riesco a dare il meglio di me. Conosco l’importanza della difesa e cerco in ogni partita di dare il mio contributo. A tutti i tifosi faccio gli auguri di buon anno!”.