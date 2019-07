BOClassic, a Bolzano settimo posto al rientro per Sara Dossena

Si chiude con un settimo posto a Bolzano il 2018 di Sara Dossena, annata da ricordare per l’atleta del Laguna Racing che ha coronato la propria stagione con l’argento europeo a squadre e l’oro ai Giochi del Mediterraneo.

La trentrenne di Clusone, al rientro in gara dopo un periodo di allenamenti, ha chiuso la BOClassic in 16’43”, distante poco meno di un minuto dall’etiope Netsanet Gudeta; un crono che ha permesso alla maratoneta seriana di chiudere la prova nel gruppo inseguitore battuta in volata soltanto dalle connazionali Margherita Magnani e Giovanna Epis.

Sono contentissima di avere dato tutto ed essermi messa in gioco in una gara così diversa dalla maratona !! – scrive in un post su Facebook Sara Dossena -. Concludo questo 2018 con tantissima voglia di fare bene , di migliorare il personale sulla maratona e di spaccare tutto il anno prossimo”.

In campo maschile arriva un diciassettesimo posto per il venticinquenne di Castelli Calepio Yassine Rachik (Atletica Casone Noceto) che chiude la propria prova con il tempo di 30’40” dopo una gara trascorsa nelle retrovie, discorso simile anche per Nadir Cavagna (Atletica Valle Brembana), con il ventitreenne di San Pellegrino Terme che taglia il traguardo in 32’00”.