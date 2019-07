Abbiamo salutato quattro personaggi di spicco del mondo economico, sportivo e culturale, portato a casa due medaglie d’oro olimpiche, assistito a grandi inchieste e scoperte incredibili: l’anno che si sta per concludere ci ha regalato momenti di stupore, di tristezza, di gioia, di forti emozioni e anche grande musica.

Il 22 gennaio un lutto inaspettato colpisce la comunità bergamasca e il settore economico: nella sua casa di città alta viene trovato senza vita l’imprenditore Silvio Albini, a capo dell’omonimo gruppo tessile con sede ad Albino. Tre giorni più tardi, migliaia di persone parteciparono all’ultimo saluto in Duomo. Il 22 dicembre il Comune di Bergamo gli ha assegnato una medaglia d’oro alla memoria, ritirata dai fratelli Andrea, Giovanni e Stefano.

A febbraio gli occhi dei bergamaschi si posano su Pyeongchang, in Corea del Sud, dove si stanno svolgendo le olimpiadi invernali: le speranze orobiche si chiamano Michela Moioli, 23 anni ancora da compiere, e Sofia Goggia, di 3 anni più grande, tra le favorite per le gare di snowboard cross e sci alpino. Michela è la prima a compiere l’impresa, il 16 febbraio: è medaglia d’oro, la prima per Bergamo a 34 anni dal successo di Paola Magoni. Il 21 tocca a Sofia, dopo una serie di tentativi a vuoto: la medaglia del metallo più pregiato arriva nella gara regina, la discesa libera.

Marzo mese nero per il mondo sportivo bergamasco: il 4 marzo, nella camera dell’albergo di Udine che ospita la sua Fiorentina, viene trovato morto Davide Astori. Il 31enne di San Giovanni Bianco si spegne nel sonno, vittima di un invisibile difetto cardiaco: la Serie A si ferma, ai suoi funerali partecipano in tantissimi.

Il 29 marzo un nuovo lutto: a 71 anni, dopo una lunga malattia, muore Emiliano Mondonico, indimenticabile allenatore dell’Atalanta ma, tra le altre, anche di AlbinoLeffe e Torino. Un personaggio amatissimo dai suoi tifosi e rispettato da quelli avversari: all’ultimo saluto anche Cesare Prandelli, Pippo Inzaghi e Urbano Cairo.

Nel pomeriggio del 1° Maggio Igor Trocchia, allenatore degli Esordienti del Pontisola, decide di ritirare la squadra da un torneo a Rozzano in seguito all’insulto razzista a uno dei suoi ragazzi: un gesto che gli varrà anche un riconoscimento dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il 7 maggio è il cinema a piangere: muore all’età di 86 anni Ermanno Olmi, che da qualche giorno era ricoverato all’ospedale di Asiago. Nato a Bergamo ma cresciuto a Treviglio, verrà ricordato per il capolavoro dell’Albero degli zoccoli che nel 1978 conquista la Palma d’oro a Cannes.

La cultura si prende la scena il 22 maggio: Giovanni Valagussa, storico dell’arte e conservatore della collezione Carrara, scopre nei magazzini dell’Accademia la “Resurrezione di Cristo” di Andrea Mantegna. È probabilmente la più importante attribuzione del Mantegna degli ultimi trent’anni.

L’11 giugno scoppia il caso carcere di Bergamo: l’ex direttore del penitenziario di via Gleno Antonino Porcino, in pensione da pochi giorni, viene arrestato dai carabinieri con l’accusa di turbata libertà degli incanti, peculato, falso ideologico e tentata truffa ai danni dello Stato. Con lui anche Comandante e un Commissario della Polizia Penitenziaria di Bergamo, quest’ultimo distaccato presso il Carcere di Monza, il Dirigente Sanitario del Carcere del capoluogo orobico e due imprenditori di Urgnano.

Un mese dopo il disastro di Genova, il 14 settembre viene chiuso il ponte che collega Calusco a Paderno d’Adda: una decisione improvvisa, presa in seguito a verifiche effettuate da Rete Ferroviaria Italiana che hanno evidenziato “urgenti e improcrastinabili interventi di manutenzione straordinaria, decisi dopo aver ricevuto i risultati dell’aggiornamento delle verifiche strutturali effettuate periodicamente sull’opera”.

Il 25 ottobre si aprono le buste per la vendita della chiesetta degli ex Ospedali Riuniti: ad aggiudicarsi l’asta è l’Associazione Musulmani di Bergamo. Un risultato che crea un intenso dibattito sulla destinazione dell’immobile, fino alle verifiche tecniche e burocratiche sull’intero iter e sui partecipanti.

Per un caso che si apre, un altro arriva a mettere un punto: il 13 novembre si chiude ufficialmente il primo filone d’inchiesta su Foppolo, con 17 indagati e 44 capi d’imputazione contestati a vario titolo nel registro del pubblico ministero Gianluigi Dettori. Ma un mese dopo, e in seguito a un articolo di Bergamonews, la Procura apre un nuovo fascicolo sulla vicenda della centrale a biomasse.

L’anno lo chiude ancora lo sport: il 26 dicembre all’Atleti Azzurri d’Italia va in scena il primo Boxing day della storia del campionato italiano e a Bergamo arrivano la Juventus e Cristiano Ronaldo, vera e propria attrazione per i tifosi bianconeri e non solo. Il campione portoghese segna il definitivo 2-2, dopo che Zapata aveva ribaltato il momentaneo vantaggio juventino.

