Troppo vento e scatta l’allerta: non accendete petardi e lanterne cinesi potrebbero provocare incendi

È codice giallo. È scattato con il troppo vento che sta soffiando sul Nord Italia. Se da una parte il vento porta via lo smog dalla pianura padana dall’altra fa scattare l’allerta soprattutto in questo periodo di festa in cui per tradizione si accendono lanterne cinesi, petardi o piccoli fuochi.

I gruppi antincendio, i vigili del fuoco e la Guardia forestale invitano tutti ad evitare comportamenti che potrebbero causare gravi e pericolosi incendi per i boschi e nelle aree abbandonate.