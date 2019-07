L’anno che ormai sta per finire porterà via con sé parecchi film: alcuni decisamente scadenti, da dimenticare; altri mediocri, di quelli che ti fanno dire “mmm, nì”; alcuni invece, per nostra fortuna, sono gemme rarissime, votate a rimanere per sempre nella storia del cinema. Vediamo insieme 10 film che hanno fatto del 2018 un anno da ricordare.

1. Chiamami col tuo nome

Un capolavoro, il primo film a cui abbia mai dato 5 stelline, meritate fino all’ultima. L’attore rivelazione dell’anno, Timothée Chalamet, insieme ad Armie Hammer, guidati dalla sapiente regia di Luca Guadagnino, mettono in scena un viaggio all’interno dell’intimità di un ragazzo, per arrivare a una dolcissima storia d’amore fatta di prime esperienze e scoperte inaspettate.



2. Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Anche questo si è portato a casa 5 stelline, per la cruda realtà che ha messo in scena così divinamente, grazie alle interpretazioni magistrali di Frances McDormand (che ha vinto l’Oscar) e Woody Harrelson. Nella piccola cittadina di Ebbing, Missouri, la figlia di Mildred viene brutalmente stuprata e uccisa sul ciglio della strada. Di fronte all’indifferenza della polizia, Mildred arriverà a compiere azioni piuttosto sconsiderate pur di ottenere giustizia.



3. La forma dell’acqua

Senza dubbio il film più chiacchierato del 2018; ha fatto forse più fumo del dovuto, ma l’arrosto, in fin dei conti, era decisamente ottimo. Guillermo Del Toro, nel suo stile onirico a metà tra sogno e realtà, racconta la storia d’amore tra un’umana e una creatura marina mitologica, pronti ad affrontare qualunque avversità pur di rimanere insieme.



4. Lady Bird

Film sbarazzino e divertente, custodisce molto più di quello che dà a vedere. Racconta, in modo gradevole e leggero, accompagnato da qualche momento di incredibile profondità, il viaggio di Christine alla ricerca di se stessa. Saoirse Ronan veste i panni di una ragazza particolare che cerca di trovare la propria dimensione in un mondo intollerante, barcamenandosi tra rapporti complicati ed esperienze di vita da dimenticare.



5. Tonya

Tratto da una storia drammaticamente vera, Margot Robbie interpreta la famosa pattinatrice su ghiaccio Tonya Harding, passata alla storia per essere stata la prima donna americana al mondo ad eseguire un triplo axel, un salto difficilissimo. Tuttavia la sua vita, a causa di una madre scellerata (interpretata dal premio oscar Allison Janney) e di un marito manesco, ha preso una piega talmente sbagliata da costarle irreparabilmente tutta la carriera.



6. Dogman

Film italiano di tutto rispetto, ha vinto numerosi premi, grazie all’interpretazione meravigliosa di Marcello Fonte. Matteo Garrone, in un paesino del sud Italia divorato dal degrado, racconta la storia di Marcello: piccolo toelettatore di cani, docile e amichevole, si ritrova suo malgrado invischiato in loschi giri di criminalità che gli costeranno la dignità, la famiglia e addirittura la sanità mentale.



7. Un affare di famiglia

In una piccola casetta nella periferia più povera di una cittadina giapponese, vive una famiglia di 5 persone, in condizioni piuttosto degradate. Per sopravvivere, sono necessari furti e lavoretti non proprio a norma. Un giorno, padre e figlio si imbattono in una bambina di 5 anni appena, lasciata sola fuori al freddo. La madre, spinta da compassione, decide di adottarla. Tuttavia, le regole della società nipponica si imporranno brutalmente, disfando una famiglia che , per quanto non convenzionale, resta pur sempre una famiglia.



8. A star is born

Film d’esordio alla regia, per Bradley Cooper, e al grande schermo, per Lady Gaga, è stato sicuramente un’enorme e piacevolissima sorpresa. Ally, timida cameriera acqua e sapone, viene catapultata nel mondo della grande musica grazie alla sua voce d’angelo dal cantante country Jackson Maine, che fa di lei una stella, innamorandosene perdutamente. Insieme, i due costruiscono un amore solido, folle, che va oltre ogni cosa; ma basterà questo a salvare Jackson dai fantasmi del suo passato?



9. First Man

Damien Chazelle, dopo l’incredibile successo di LaLaLand, torna sul grande schermo con un film decisamente diverso: la storia vera del grande Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla luna. Si tratta del viaggio di Neil, non solo all’esterno, alla scoperta dello spazio, ma soprattutto all’interno, alla scoperta di se stesso, nel tentativo di trovare un modo per elaborare quel lutto che, inevitabilmente, gli peserà dentro per tutta la vita.



10. Bohemian Rhapsody

Tra gli uomini leggendari che hanno fatto la Storia, sicuramente c’è lui: Freddy Mercury. Eccentrico frontman dei Queen, con la sua voce immensa e la sua personalità travolgente, ha incantato ed emozionato generazioni intere. Oggi, con la magistrale interpretazione di Rami Malek, Freddy riprende vita con una pellicola che ne ripercorre la scalata al successo e ne sancisce per sempre la fama imperitura.



Buona visione e a tutti un felice anno nuovo!