La protezione civile di Clusone non si ferma nemmeno nelle festività natalizie. Nella mattinata di sabato 28 dicembre una squadra di sei operatori è intervenuta per la pulizia di una valletta appartenente al reticolo idrico minore sul territorio di Cerete Basso. Le operazioni di ripulitura hanno preso il via alle 8 della mattinata e si sono protratte fino alle 14.

La protezione civile di Clusone, in queste festività, sarà reperibile anche per il servizio di antincendio boschivo: “A partire da domenica 30 dicembre fino a mercoledì 2 gennaio – spiega Paolo Giudici, responsabile della struttura – garantiremo reperibilità dalle 7 alle 18 per pronto intervento in caso di incendi boschivi visto il forte vento di queste ore. Se le condizioni meteo resteranno invariate il nostro servizio di reperibilità sarà protratto fino a data da destinarsi”.