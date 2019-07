Il muro nerazzurro a Dortmund e le magie di Ilicic: cosa ricorderemo del 2018 dell’Atalanta

Né voti né pagelle, ma l’Oscar 2018 a chi lo diamo, se non al Muro Nerazzurro?

Le immagini della Curva, il coro dei tifosi, le lacrime del presidente che va a salutare la sua gente prima della partita sono momenti indimenticabili. Anche questa è storia, perché l’Atalanta è una città che si sposta, che porta cinquemila e più bergamaschi a Dortmund e quasi ventimila a Reggio Emilia, dove si trasferisce la casa dei nerazzurri in Europa. Perché l’Atalanta muove anche la passione (non pretendiamo il tifo) anche di altri colori, di sportivi incollati davanti alla tivù per godersi il calcio di Gasperini e la sfrontatezza della sua banda, che suona sempre un rock contagioso, entusiasmante.

Non importa il risultato, se hai dato tutto e esci dal campo a testa alta e anche se la prescelta dal campo si chiama Borussia, sai che gli stessi tedeschi per primi ti appplaudono e rendono onore all’avversario battuto, loro che una ventina d’anni fa hanno vinto anche la Coppa dei Campioni e di bel calcio se ne intendono.

Ecco, partiamo dall’Europa, è normale, sarà forse banale ma non lo è, perché (come ci ricordava convinto Daniele Filisetti, bergamasco, ex atalantino, uno che non ha mai avuto il piacere di misurarsi di fronte alle platee del calcio internazionale pur avendo giocato anche nella Lazio) “l’Atalanta è la squadra italiana più europea, per il calcio che propone, per il coraggio del suo gioco e l’intensità delle sue azioni. E mi sarebbe piaciuto molto essere allenato da Gasperini”. Lo dicono in tanti… E perciò non è azzardato sognare, credere che fra qualche mese saremo di nuovo in giro per l’Europa, con i colori nerazzurri, ad ammirare di nuovo quel Muro che a Dortmund ha fatto per un po’ ammutolire il Muro giallonero del Borussia, un colpo d’occhio davvero imponente. Ma torneremo…

Si ritorna allora in Germania, a quel 15 febbraio, a quei due gol di Ilicic che ci hanno un po’ illuso, che avevano ribaltato una partita nata male e di nuovo con finale amaro, quel 3-2 che lasciava comunque aperta una porta per la qualificazione agli ottavi. Soprattutto perché, dopo l’emozione del primo impatto col Westfallen Stadion, la squadra aveva reagito, rialzato la testa e si era battuta come ha dimostrato di saper fare in campionato, contro qualsiasi avversario. Al ritorno non basta il gol di Toloi, pesano anche gli errori di Gomez e di Berisha, l’Atalanta non va oltre il pareggio, ma a vincere è ancora la coreografia e comunque la festa nella città del Tricolore che diventa nerazzurra.

Un passo indietro. Ripercorriamo le tappe di questo 2018, con i flash più significativi tra campionato, Coppa Italia e il ritorno in Europa League. L’anno infatti era cominciato con i botti di Fuorigrotta, prima Castagne e poi Gomez che stendono il Napoli di Sarri e conquistano il pass per sfidare la Juve in Coppa Italia. E’ il 2 gennaio e i corsari di Gasperini non perdono tempo e non si smarriscono in festeggiamenti, nemmeno il 6 gennaio, quando vanno a vincere all’Olimpico contro la Roma (2-1), con la firma di Cornelius e de Roon. E’ l’Atalanta che non ha paura di nessuno e tantomeno del Sassuolo, quando torna a Reggio Emilia il 27 gennaio e liquida l’avversario con Masiello, Cristante e Freuler. La cooperativa del gol funziona sempre.

Meno semplice battere la Juve, che viene a Bergamo il 30 gennaio, come al solito riempie lo stadio per la prima semifinale di Coppa Italia e basta un lampo di Higuain al 3′ per chiudere il conto. Pazienza, si riproverà a Torino, dove un mese dopo però la Juve concede il bis, di rigore, con Pjanic. E la Coppa resta stregata.

L’Atalanta si rialza e va a vincere di nuovo fuori casa, a Bologna, con un’altra perla di de Roon. Poi deve di nuovo inchinarsi sul campo della Juve (Higuain e Matuidi, restando anche in dieci nel finale per l’espulsione di Mancini) ma torna a volare fuori casa con la cinquina di Verona, tripletta di Ilicic, gol di Cristante e Gomez, bissata in casa dal 2-0 sull’Udinese con Petagna e Masiello. L’ultima sconfitta in campionato della stagione 2017-2018 è…colpa di Duvàn Zapata, che il 3 aprile firma il 2-1 per la Sampdoria, chiudendo il conto dopo le reti di Caprari e Toloi. Mossa azzeccata, allora, quella di portare a Bergamo il Panterone, come vedremo soprattutto nell’ultimo mese del 2018.

Comunque da quel ko l’Atalanta si riprende e finisce in bellezza riconquistando l’Europa, anche se non riesce il sorpasso per il sesto posto sul Milan, che viene a Bergamo a pareggiare grazie all’ex Kessie, poi Masiello fa l’1-1.

Il mercato saluta le partenze dei gioielli Caldara (alla Juve e poi al Milan), Cristante (alla Roma), di Petagna che passa alla Spal, di Cornelius che va in Francia (Bordeaux). Arriva Zapata, ma non basta. Gasperini alza la voce e a fine luglio ecco Pasalic via Chelsea-Spartak Mosca e, poco prima dell’inizio del campionato, un altro argentino, Rigoni, che viene dallo Zenit.

L’avventura in Europa ricomincia da lontano, cioè il 26 luglio e un po’ in sordina. Manca ancora la benzina giusta nei muscoli, la testa non è del tutto concentrata e quindi la squadra, pur in vantaggio di due gol con Toloi e Mancini, viene rimontata dal Sarajevo (2-2). Si rifarà con gli interessi e un punteggio da record storico, 8-0, il 2 agosto in Bosnia, dove oltre a Palomino, a Gomez che fa due gol, a Masiello, si esalta Barrow, che fa tripletta e si porta a casa il pallone. Per il giovane gambiano sarà poi più dura ripetersi, dopo l’esplosione di fine campionato 2017-2018. Non ha problemi a fare gol anche in Israele, dove i nerazzurri si… accontentano di un 4-1, segnano anche Hateboer e i nuovi Zapata e Pasalic.

Al ritorno bastano le reti di Zapata e Cornelius (2-0) per eliminare l’Haifa, ma i ragazzi del Gasp sono sul pezzo e scherzano col Frosinone alla prima di campionato: quattro gol e a casa, con doppietta di Gomez, reti di Hateboer e Pasalic. Servirebbe almeno uno di questi gol per continuare il volo in Europa, ma contro il Copenaghen non si va oltre lo 0-0: la partita sembra un tiro a segno, ma il pullman danese davanti alla porta tiene e rimanda tutto al ritorno. Dove più o meno accade la fotocopia del primo round, con meno occasioni e tanta amarezza bergamasca. Finisce qui, in mezzo l’illusione di una partita alla grande ancora all’Olimpico contro la Roma, però il gol di Castagne e la doppietta di Rigoni vengono rimontati, dal 3-1 al 3-3.

L’eliminazione dall’Europa pesa sui muscoli e nella testa, tanto che il contraccolpo arriva con due sconfitte e la peggior Atalanta della stagione, prima in casa col Cagliari (0-1) e poi a Ferrara contro la Spal (Petagna fa la doppietta dell’ex, 2-0 ed esulta, più avanti Zapata farà tre gol a Udine e sembrerà quasi triste, mah…). Il momento-no continua a Firenze, colpa anche di un rigore molto generoso per Chiesa che si butta in area e prosegue in casa contro la Sampdoria (0-1).

Ma poi torna Ilicic e l’Atalanta si risveglia: 5-1 a Verona e Josip fa tripletta, al Chievo fanno gol anche de Roon e Gosens e non è un caso, perché sono due dei giocatori più pronti a riportare e trascinare in alto la squadra. Si vince a Parma, a Bologna dove (oltre a Mancini) segna il primo gol Zapata. L’11 novembre è da segnare sul calendario, sul tabellone dello stadio, negli annali nerazzurri atalantini: 4-1 contro l’Inter, un trionfo di gioco e gol con Hateboer, Masncini, Djimsiti e nel finale la perla di Gomez. Un’Atalanta fantastica…

Manca ancora la continuità, sarebbe troppo bello. Infatti poi a Empoli si fa la frittata, segnano Freuler, Hateboer, però Masiello fa autogol e nel finale l’espulsione di Ilicic rilancia i toscani, che vincono 3-2. Meglio contro il Napoli, dove la riscossa nerazzurra deve fare i conti con la fatica per la rimonta, gol di Zapata. Milik entra e chiude il 2-1.

Però l’Atalanta c’è e soprattutto ha di nuovo il bomber che cercava: Duvàn Zapata sente profumo di ex e si ripete a Udine dove firma una tripletta (3-1) che non gli era mai riuscita in Italia. Non esulta, ma si rifarà contro la Lazio lunedì 17 dicembre. A freddo, nella ghiacciaia alle 20.30 e nemmeno il tempo per gli avversari di scaldarsi i muscoli. E’ il 1′, l’Atalanta stringe i denti (non per il freddo) e vince. E torna al sesto posto, a respirare aria d’Europa.

Contro il Genoa un altro stop, inatteso, con un calcio di rigore sciupato da Ilicic e un altro trasformato (ma inutile) da Zapata.

Le ultime due del 2018, però, sono da botto: a Santo Stefano con la corazzata Juventus i nerazzurri – trascinati da una doppietta di Zapata – sfiorano il colpaccio, ripresi solo nel finale da un colpo di testa di quel fenomeno chiamato CR7. È un 2-2 che lascia addirittura un pizzico d’amarezza. Mentre la chiusura, sabato 29 dicembre al Mapei Stadium, resterà scritta nella storia: 6-2 con tripletta di Ilicic firmata negli ultimi 20′.