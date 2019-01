Manovra, Fontana: “Il Governo dice no al potenziamento dei collegamenti con Orio”

“Evidentemente è una scelta precisa del Governo e non fu una svista quando, già in prima lettura, respinse l’ordine del giorno che lo impegnava a proseguire la programmazione economica per il rafforzamento dei collegamenti con l’Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio. Non si capisce come il Governo abbia trovato, attraverso l’approvazione di alcuni ordini del giorno, risorse per l’aeroporto di Lamezia Terme, per la ferrovia Salaria, persino per il restauro di una villa romana in contrada Tesoro a Bari e invece non abbia voluto mettere un centesimo per la progettazione esecutiva, come già previsto nero su bianco nel collegato della manovra del 2018, del collegamento dell’Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, il terzo aeroporto d’Italia.”

È quanto afferma l’onorevole Gregorio Fontana, deputato di Forza Italia e Questore della Camera dei Deputati, a proposito della scelta del Governo di respingere l’odg per l’Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio.