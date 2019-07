La Zanetti stecca con Monza e saluta la Coppa Italia: ko 3-1

L’ultima sfida del 2018 non porta la qualificazione alla Coppa Italia per la Zanetti. A Bergamo, non basta il pubblico del Pala Agnelli per spingere le rossoblù a conquistare il punto necessario a muovere la classifica: La Zanetti si arrende a Monza e perde il treno che porta ai Quarti di Coppa.

“Mi dispiace, ci tenevamo tanto – ha spiegato Imma Sirressi a fine match – Siamo partite aggressive poi abbiamo un po’ mollato nel finale. Loro sono state brave e aggressive in battuta e ci hanno messo parecchio in difficoltà. Nel quarto set loro hanno spinto e noi forse abbiamo patito un po’ di stanchezza. Ma non voglio trovare alibi, dovevamo continuare ad essere aggressive come in avvio”.

Primo set. Si comincia con Cambi a dirigere gli attacchi di Smarzek, Acosta e Mingardi e le centrali Tapp e Olivotto. Monza risponde con Ortolani, Adams, Hancock, Begic, Orthmann e Melandri.

La Zanetti sente la spinta del suo pubblico e si porta subito avanti, 8-2. Monza si riporta in parità sul 9-9 e sorpassa, 10-11 con Orthmann, Mingardi firma il pareggio al 12-12. L’ace di Smarzek per il 16-14 e il muro di Acosta lasciano il segno e la Zanetti vola a chiudere 25-20.

Secondo set. Monza si rialza e manda a segno Ortolani e Begic. La Zanetti risponde con i 5 punti di Smarzek e i 4 di Acosta, ma non basta. Si torna in parità: 25-20 per Monza.

Terzo set. La sfida si fa incandescente: la Zanetti ha fame di punti, Monza non vuole cedere. Le rossoblù si tengono agganciate con Smarzek e quando Mingardi completa la rimonta sul 17-17 il PalaSport esplode. Monza stacca di nuovo, alla nuova entrata Bianchini risponde Smarzek e con Olivotto arriva il vantaggio: 21-20. Ma Begic e Bianchini ribaltano e vanno a chiudere il set: 25-22 per Monza.

Quarto set. Courtney dà il cambio ad Acosta ed è sotto i colpi dell’americana e di Smarzek che le difese di Monza cedono. Il muro di Olivotto dice 11-9, ma è ancora Bianchini ad andare a segno e firmare il controsorpasso: 12-13. La Zanetti si tiene agganciata fino al 17-20. Acosta dà il cambio a Mingardi, ma Monza vola e chiude al primo match point.

Per il Campionato, il turno di fine anno ha coinciso con il giro di boa: dopo la chiusura del Girone di Andata, si tornerà in campo il 6 gennaio con il primo match di Ritorno. Per il debutto del 2019, la Zanetti farà visita a Busto Arsizio. Tre giorni dopo tornerà a Bergamo per un doppio turno casalingo: il 9 gennaio ospiterà Casalmaggiore, il 13 Novara.

Zanetti Bergamo-Saugella Team Monza 1-3 (25-20, 20-25, 22-25, 18-25)

Zanetti Bergamo: Smarzek 21, Olivotto 13, Tapp 7, Mingardi 9, Cambi 3, Acosta 9, Sirressi (L); Imperiali, Courtney 5, Carraro. N.e. Loda, Strunjak. Allenatore: Bertini

Saugella Team Monza: Ortolani 25, Adams 12, Hancock 7, Begic 12, Orthmann 7, Melandri 2, Arcangeli (L); Bianchini 6, Devetag 3, Buijs. N.e. Partenio, Balboni, Facchinetti. Allenatore: Falasca

Arbitri: Gianluca Cappello e Alessandro Tanasi