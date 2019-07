La statua di Gesù Bambino fatta a pezzi: atto vandalico al presepe di Petosino

Il parroco di Petosino, don Fabio Fassi, ha mostrato la statua di Gesù Bambino ridotta a pezzi durante la Messa vespertina di sabato 29 dicembre. Tutte le statue sono state rotte e qualcuno ha vomitato sul presepe, per questo motivo si è deciso di smontare il tutto e lasciare un vuoto che pesa e interroga tutta la comunità di Petosino, frazione di Sorisole.

Il gesto ha scatenato vivaci polemiche sui social, ma rimane l’offesa su una rappresentazione sacra tanto amata in questo tempo di Natale. Intanto si cercano i responsabili di questo atto vandalico che ha scosso tutti i fedeli.

Per far riflettere su questo gesto ha anche deciso di chiudere l’oratorio per la notte del 31 dicembre. “Nella speranza – è scritto nella bacheca della parrocchia – che anche questa decisione possa servire a far riflettere sul nostro comportamento quando siamo in oratorio e nei luoghi pubblici”.