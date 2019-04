Un canale “privilegiato” ottenuto grazie all’ordine del giorno presentato dagli onorevoli della Lega Giulio Centemero, capogruppo in Commissione Finanze e Laura Cavandoli è sostenuto dai deputati bergamaschi Daniele Belotti, Cristian Invernizzi, Alberto Ribolla e Rebecca Frassini.

“Il nostro ordine del giorno non fa altro che definire delle priorità in un ambito così ampio e complesso quale è quello degli interventi sui ponti nel bacino del Po – hanno sottolineato i parlamentari leghisti – E i ponti di Calusco e di Casalmaggiore, la cui chiusura ha prodotti effetti devastanti sulle comunità, devono avere la priorità”.

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato 250 milioni di euro, nel dettaglio 50 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per la messa in sicurezza dei ponti già esistenti o per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, Adda compreso. Con questo ordine del giorno si evidenzia l’essenzialità del ponte San Michele tra Paderno e Calusco d’Adda, sulla linea ferroviaria Seregno-Bergamo, chiuso dal 15 settembre sia alla circolazione ferroviaria che a quella stradale per pericolo di cedimento della struttura e si apre alla prospettiva di un nuovo ponte per collegare la sponda orobica dell’Adda a quella brianzola.