Festività e “ponti”: 2019 poco fortunato, ma una grande possibilità a Pasqua

Se il 2018 vi ha delusi dal punto di vista delle festività e dei possibili “ponti” e speravate nel 2019 per rifarvi, mettetevi il cuore in pace: anche il nuovo anno non vi sorride.

L’inizio è già scoraggiante: l’Epifania cade di domenica e lascerà a bocca asciutta chi sperava in un rientro al lavoro dopo i festeggiamenti per il capodanno un po’ più soft.

Una brutta notizia che costringe a sfogliare il calendario fino ad arrivare a Pasqua per trovare una minima speranza di ponte: nel 2019 cade tardi, il 21 aprile, e piazzando due strategici giorni di ferie il 23 e 24 si può creare un bel pacchetto di cinque giorni fino al 25 aprile che è giovedì. Volete esagerare? Attaccando il weekend successivo vi potrete assicurare almeno 8 giorni di relax, con altri due riposi si arriva anche al Primo Maggio. Si tratta dell’opportunità più grande di tutto l’anno.

Niente da fare per il 2 giugno, che cade di domenica, mentre il Ferragosto di giovedì invita a prendersi una pausa estiva con il weekend. Piccola opportunità anche a Ognissanti, che cade di venerdì, l’ideale per aggiungere una giornata al fine settimana.

Niente da fare, invece, per l’Immacolata: l’8 dicembre 2019 è un’altra domenica.

Natale e Santo Stefano, infine, niente male: sono un mercoledì e un giovedì, il ponte che porta alla fine dell’anno è ghiotto.

Quindi, riepilogando, queste le festività 2019:

Epifania (6 gennaio): domenica

Pasqua (21 aprile): domenica

Pasquetta (22 aprile): lunedì

Festa della Liberazione (25 aprile): giovedì

Festa del lavoro (1 maggio): mercoledì

Festa della Repubblica (2 giugno): domenica

Ferragosto (15 agosto): giovedì

Ognissanti (1 novembre): venerdì

Immacolata concezione (8 dicembre): domenica

Natale (25 dicembre): mercoledì

Santo Stefano (26 dicembre): giovedì

San Silvestro (31 dicembre): martedì