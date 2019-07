La chiusura dell’anno vecchio, con l’apertura di quello nuovo, è dietro l’angolo: finora il cielo sta salutando il 2018 con colori azzurri intensi, a volte nascosti dalle nebbie. Il Centro Meteo Lombardo con Luca Mogna ci accompagnano a vedere cosa succederà in questi giorni a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

Domenica avremo una cella di alta pressione ancora con i suoi massimi posizionati tra la Francia ed il Golfo di Biscaglia, ma in grado di continuare a garantire la piena protezione della Lombardia e anche di attivare una temporanea corrente favonica grazie al divario barico tra i due versanti alpini.

La massa d’aria fredda presente sull’Europa orientale tenderà parzialmente ad avvicinarsi ai Balcani e all’Italia, dove potrebbe generare alcuni effetti sul medio-basso Adriatico nella notte di Capodanno.

Domenica 30 dicembre 2018

Tempo Previsto: prevalenza di nebbia localmente persistente solamente sull’est mantovano. Al primo mattino isolati banchi di nebbia anche altrove, specialmente lungo il corso del Po ed in Lomellina, ma in rapida dissoluzione. Più soleggiato sulle restanti zone salvo il transito a tratti di nubi alte. Banchi nuvolosi più compatti lungo le Alpi confinali, specialmente in Ossola, Valchiavenna, Valmalenco e livignasco, con isolate precipitazioni e limite neve attorno a 1200-1300 metri. In giornata effetti favonici su buona parte dell’ovest lombardo, ad eccezione probabilmente della Lomellina. In serata probabile espansione della nebbia verso tutto il mantovano e, localmente, l’est cremonese.

Temperature: in lieve generale aumento nelle minime, in moderato o forte aumento nelle massime sui settori della medio-alta pianura occidentale. In pianura minime perlopiù comprese tra -2 e 2°C (con punte fino a 4-5°C nelle aree densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, specie del lago di Como, mentre valori localmente più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 2 e 5°C nell’est mantovano, tra 7 e 11°C sulle restanti pianure centro-orientali, fino a 15-17°C lungo le pedemontane centro-occidentali, a Chiavenna, nel comasco, lecchese, varesotto, Brianza e milanese.

Lunedì 31 dicembre 2018

Tempo Previsto: prevalenza di nebbia localmente persistente sul mantovano e, probabilmente, sul cremonese orientale. Al primo mattino isolati banchi di nebbia anche altrove, specialmente lungo il corso del Po, ma in rapida dissoluzione. Più soleggiato sulle restanti zone salvo il transito di nubi alte e la presenza di addensamenti nuvolosi più compatti nel livignasco e nell’alta Valchiavenna. In serata probabile estensione della nebbia verso il cremonese, lodigiano, basso milanese e bassa bergamasca.

Temperature: in lieve calo nelle massime, specie sui settori occidentali. In pianura minime perlopiù comprese tra -3 e 1°C (con punte fino a 4-5°C nelle aree densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, specie del lago di Como, mentre valori localmente più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 3 e 6°C nel mantovano, tra 5 e 9°C sulle restanti medio-basse pianure centro-orientali, fino a 11-13°C lungo le pedemontane centro-occidentali, le pianure occidentali e a Chiavenna. Intorno alla mezzanotte valori in pianura in prevalenza compresi tra 0 e 3°C, ad eccezione dei grossi centri urbani e in prossimità delle sponde lacustri.

Martedì 1 gennaio 2019

Tempo Previsto: durante la notte e al primo mattino prevalenza di nebbia su buona parte delle medio-basse pianure, in parziale dissoluzione nel corso della mattinata. Altrove cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo il passaggio di nubi alte. In serata nuova formazione della nebbia su buona parte delle medio-basse pianure.

Temperature: in lieve calo nelle massime. In pianura minime perlopiù comprese tra -3 e 1°C (con punte fino a 4-5°C nelle aree densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, specie del lago di Como, mentre valori localmente più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 4 e 7°C sulle medio-basse pianure, fino a 9-11°C lungo le pedemontane centro-occidentali, sulle alte pianure, nel comasco e nel varesotto