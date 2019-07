Atalanta trionfale, è un’impresa d’altri tempi: come a Bologna nel 1949

Un trionfo. Una vittoria memorabile. Un cappotto storico, quello confezionato da un’Atalanta stellare al Sassuolo: e dove poteva succedere, se non nello stadio delle notti magiche europee? Al Mapei, molto più nerazzurro che neroverde, la seconda casa dei bergamaschi che aiuta a rivivere le grandi imprese e anche a realizzarle.

La firma di un incredibile 6-2 è d’autore, dal bomber vero Zapata a capitan Papu, da Mancini (quarto gol personale, come buona abitudine dei difensori nerazzurri) al re delle triplette, quell’Ilicic che come due mesi fa a Verona (contro il Chievo) si è portato il pallone a casa.

Gratta gratta nella memoria, nessuno ricordava un’impresa simile. Per forza: il presidente Antonio Percassi non era ancora nato, mago Gasp tantomeno. Era un 11 settembre, prima giornata del campionato 1949-50: l’Atalanta allenata dall’austro-ungherese Varglien debutta a valanga con un 6-2 quasi tutto scandinavo a Bologna, una tripletta del danese Karl Hansen (il professore che dava lezioni di calcio e passò l’anno dopo alla Juve, l’avvocato Agnelli atterrò apposta col suo aereo privato a Orio per concludere l’affare, nel 1950), una doppietta dell’altro danese Soerensen e il gol di Randon.

Risultato incredibile, mai più ripetuto da allora, almeno fino a sabato 29 dicembre 2018. Perché quando al Mapei di Reggio Emilia è di scena l’Atalanta anche le imprese più incredibili possono diventare reali: con mago Gasp si può.

È vero che tornare in quello stadio rimanda anche a ricordi amari, a quell’inutile tiro a segno col pullman davanti alla porta del Copenaghen, in una giornata di ben altro clima (era il 23 agosto). Un assedio inutile perché il bersaglio resta inviolato, la porta danese chiusa a doppia mandata come al ritorno e quel doppio 0-0 e un paio di rigori sbagliati costeranno l’eliminazione dall’Europa.

Ma allora non c’era Ilicic (assenza molto pesante) e Zapata aveva giocato solo il secondo tempo. In due, oggi, fanno quattro gol in una partita e complessivamente 16 reti in campionato, se vi pare poco…

Comunque, Gasperini per fare colpo sul Sassuolo lancia un attacco inedito, con Musa Barrow a fare il portaborse di Duvàn Zapata: mai successo finora, perché in apertura di stagione tra Europa League e campionato Duvàn si era visto dentro e fuori, spesso e volentieri in alternativa proprio a Musa. O viceversa. Invece… invece la coppia funziona, eccome.

Soprattutto perché il Panterone è in stato di grazia (si può dire, come no), se così è giusto definire il momento di un bomber che segna da sei partite di fila, 10 gol e quarto posto assoluto tra i cannonieri della Serie A, assieme a Immobile e Milik. Tanto che ha già uguagliato il suo rendimento di due anni fa all’Udinese e manca solo un gol per raggiungere il suo massimo in A, un anno fa alla Sampdoria (11 reti).

Insomma, per farla breve. Zapata alla prima palla che tocca fa gol, di testa come il secondo alla Juve. La pennellata su punizione è di Gomez e anche lui, tornando nello stadio dell’Europa, ritrova quel gol che fuori casa gli mancava da più di tre mesi, cioè dalla sfida di San Siro col Milan. Meriterebbe molto di più il Papu, perché oltre a cucire gioco, nella sua nuova veste di centrocampista-trequartista, sa fare gol e colpisce anche una traversa. Incontenibile.

La fatica con la Juve? Ma va. Gasperini tiene in panchina solo Ilicic e non si capisce se è un trucco per caricarlo a mille. Mossa vincente? Se Ilicic fa tre gol ogni volta che gioca appena mezz’ora… Gasp…ita, avanti. “Ilicic se sta bene deve giocare dall’inizio, non ci sono dubbi” ribatte il tecnico “però è vero: in certe situazioni entrando nel secondo tempo diventa devastante, come stavolta col Sassuolo. Ed è quello che ci è mancato in alcuni casi, l’attaccante da poter inserire nel secondo tempo per ribaltare una situazione”.

Non è tutto fantastico e meraviglioso, Gasperini ammette che incassare due gol non è normale, così come sono arrivati, “così come non è normale che dobbiamo farne quattro o cinque almeno per vincere”.

Però intanto godiamoci questa fine andata che è un’apoteosi del gioco di Gasperini, una lezione all’emergente De Zerbi e non è solo per fisicità che l’Atalanta mette sotto il Sassuolo, c’è anche tanta tecnica, ci sono gol spettacolari, giocatori umili come Castagne che alla seconda partita al rientro da titolare arrivano ovunque, instancabili come sarebbe stato de Roon. Ma se vogliamo anche Pasalic, che pure non sfigura e recupera qualche punto di stima, lo stesso Berisha che salva sul 3-2 ed evita il pareggio. Freuler non si scopre oggi, è un metronomo fondamentale e anche un discreto martello nel pressing continuo che l’Atalanta opera anche quando è già sul 5-2… E la sesta rete è altrettanto spettacolare.

Risultato? Ottavo posto in piena bagarre per l’Europa e Champions a quattro punti. Il 2 gennaio riparte il mercato e Gasperini è chiaro: “È un’opportunità, se vogliamo competere per l’Europa. Al ritorno dobbiamo partire forte, sarà una gara ad eliminazione. E dobbiamo essere pronti”. Leggi: parte Rigoni, serve almeno il suo sostituto.

“Siam bergamaschi non conosciam confine”, cantavano, “Percassi portaci in Europa”… Anche a Reggio erano più di duemila. Come non accontentarli?