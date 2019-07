“Anime salve”, viaggio nell’universo carcerario: la tv del 30 dicembre

Per la prima serata in tv, domenica 30 dicembre alle 21.25 su RaiTre andrà in onda “Anime salve”, ultimo appuntamento per questa stagione de “I dieci comandamenti”.

Stasera Domenico Iannacone proporrà un viaggio intimo e inaspettato nell’universo carcerario per raccontare l’umanità che ancora c’è: in questa puntata entrerà in contatto con i protagonisti di un’esperienza rivoluzionaria e ne raccoglie storie e scelte di vita.

“Anime salve” è un progetto sospeso tra finzione e realtà. Il regista teatrale Armando Punzo ha trovato la sua dimensione umana e professionale proprio in un carcere, quello di Volterra, dove da trent’anni ha fondato e dirige “La Compagnia della Fortezza”, formata da detenuti-attori.

Questo progetto, unico nel suo genere, è studiato da ricercatori internazionali. Armando Punzo non si pone il problema della redenzione o del reinserimento sociale di chi sconta una pena, ma in ogni spettacolo che mette in scena consente la riaffermazione del diritto di esistere come individuo al di là di qualsiasi crimine e reato commesso.

Su Canale5 alle 21.20 l’appuntamento è con l’ultima puntata della fiction “Victoria 2”, con Jenna Coleman, Adrian Schiller, Nell Hudson e Daniela Holtz.

Andrà in onda un episodio intitolato “Conforto e gioia”: è il Natale del 1846 e Vittoria, in attesa di un altro figlio, non può contare sull’appoggio dell’adorata baronessa Lehzen. Albert, intanto, ha deciso di organizzare una grande festa e fa addobbare il palazzo per fare colpo sugli ospiti.

Su Italia1 alle 21.20 andrà in scena il varietà “The big show – Il meglio”, con Andrea Pucci. Con la partecipazione di Katia Follesa.

Vengono riproposti i momenti più divertenti della seconda edizione del programma.

Su La 7 alle 21.15 la terza e ultima puntata della fiction “Il destino di un faraone”, con Avan Jogia, Ben Kingasley e Sibylla Deen.

Il giovane faraone Tutankhamon si fida solo di Lagus, soldato valoroso del suo esercito e amico fidato, e di Suhad, che gli ha salvato la vita quando è stato ferito in battaglia. I suoi nemici sono il sacerdote Amun e il generale Horemheb, mentre il Gran Visir Ay mantiene una posizione ambigua, sostenendo formalmente il sovrano senza ostacolare chi lo sta contrastando. Ma la breve vita di Tutankhamon sta ormai per finire.

Ampia e variegata la programmazione dei film. Su RaiUno alle 21.25 c’è “Se Dio vuole”, con Marco Giallini e Alessandro Gassmann; su RaiDue alle 21.05 “Principe azzurro cercasi”, con Anne Hathaway; su Rete4 alle 21.25 “Lo specialista”, con Sylvester Stallone e Sharon Stone; su Tv8 alle 21.30 “Johnny Stecchino”, con Roberto Benigni e Nicoletta Braschi; e su Canale Nove alle 21.25 “Frankenstein junior”.

Ancora, su Rai4 alle 21.05 “Last knights”, con Clive Owen; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Lo straniero della valle oscura – The dark valley”, con Sam Riley; su La5 alle 21.10 “Seguendo una stella”, con Bethany Joy Lenz; e su Iris alle 21 “Un poliziotto alle elementari”, con Arnold Schwarzenegger.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Wild Scandinavia – La costa”.

A nord delle isole Svalbard, l’orso polare dipende dal ghiaccio per cacciare le foche. Ma con il ghiaccio che sta scomparendo, è costretto a rivolgere la sua attenzione a una preda più grande e ingannevole: il tricheco. Nel frattempo, nei fiordi della Norvegia, grandi branchi di balene si uniscono per cacciare foche e focene mentre le aquile scendono in picchiata sull’oceano a caccia di pesci. Sono gli scenari al centro dell’ultimo episodio della serie in prima visione ““Wild Scandinavia”, in onda stasera. La serie racconta la regione della Scandinavia, documentando in ogni episodio l’enorme diversità della fauna selvatica che abita foreste, montagne, coste. Qui vivono creature che è quasi impossibile raggiungere: avvicinarsi a questi animali è davvero una sfida. I filmaker Arne Nævra e Torgeir Lande ci sono riusciti, sopportando condizioni difficili e riprendendo scene mai girate prima d’ora.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Jesse Williams. Andranno in onda quattro episodi intitolati “E adesso dove andiamo?”, “Il letto è troppo grande senza di te”, “L’unica cosa che potevo fare era piangere” e La grande finzione”. Nel primo, in ospedale arriva una donna in gravi condizioni: probabilmente si è gettata con l’auto da un ponte. Nel secondo, Jackson accompagna April a fare l’esame per scoprire che tipo di malattia ha il loro bambino. Nel terzo, Arizona e la Herman comunicano ad April e Jackson che il loro bambino ha l’osteogenesi di tipo 2. Nel quarto, Miranda accompagna Ben e suo fratello Kurt in montagna, dove erano soliti campeggiare da piccoli, per spargere le ceneri del loro defunto padre.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 “Tu si que vales”, su Real Time alle 20.30 il docu-reality “90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni” e su Italia2 alle 21.10 il cartoons “American dad”.