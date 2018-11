Voto per la Provincia: affluenza finale al 63,8%, il 90% di Bergamo città

La percentuale più alta di votanti per l’elezione del nuovo presidente della Provincia di Bergamo – e dei consiglieri per la gestione dell’ente di Via Tasso nel prossimo quinquennio, salvo riforme -, è quella del Comune capoluogo: 90,9%. Quella più bassa invece è appannaggio dei piccoli Comuni con meno di 3000 abitanti: 47,6%.

Alle urne per l’elezione di secondo grado (potevano votare i consiglieri comunali e i sindaci dei comuni della provincia) che ha visto vincere Gianfranco Gafforelli contro Fabio Ferla si sono recati mercoledì 31 ottobre, complessivamente, 1870 elettori su 2.931, pari al 63,8% del totale.

Nel dettaglio:

FASCIA A (fino a 3.000 abitanti): 592 votanti su 1242, pari al 47,6%;

FASCIA B (da 3.000 a 5.000 abitanti): 403 votanti su 641, pari al 62,8%;

FASCIA C (da 5.000 a 10.000 abitanti): 629 votanti su 777, pari a 80,9 %;

FASCIA D (da 10.000 a 30.000 abitanti): 216 votanti su 238, pari al 90,7 %;

FASCIA F (oltre 100.000 abitanti): 30 votanti su 33, pari al 90,9%.