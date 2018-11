“Uno smottamento annunciato a Vilminore”: si indaga per frana colposa

La frana di domenica a Vilminore di Scalve arriva fino in procura a Bergamo. Il pubblico ministero Giancarlo Mancusi ha aperto un inchiesta per frana colposa, al momento a carico di ignoti. Si tratta di un primo passo per cercare di capire se ci possa essere la responsabilità di qualcuno.

A destare l’interesse gli inquirenti sono state le dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Vilminore di Scalve, Pietro Orrù che ha raccontato di “uno smottamento annunciato”, di “segnali probabilmente sottovalutati e di richieste di attenzione alla Provincia ignorate. Io ho cercato di parlare con qualcuno di loro, ma è stato impossibile e allora ho deciso e mi sono preso la responsabilità di decidere da solo per la chiusura della strada”.

Un atto di accusa da parte del primo cittadino all’indomani del violento nubifragio che si è abbattuto sulla Bergamasca. A Vilminore di Scalve si sono verificati due smottamenti che hanno fatto franare una strada. Cinque famiglie, per un totale di una ventina di persone, erano state fatte evacuare per precauzione. Allarme poi rientrato, fortunatamente.