Il teatro perde un grande vecchio: è morto Carlo Giuffrè

L’ultima sua apparizione sul palco è stata nel 2015, con l’adattamento teatrale del film di Steven Spielberg “Schindler’s List”. Ma a Bergamo, al Donizetti, era stato nel 2005 con “Il medico dei pazzi”, da lui interpretato e diretto. Carlo Giuffré se n’è andato. È morto a quasi 90 anni. L’attore era nato a Napoli il 3 dicembre 1928 ed è noto al grande pubblico anche per il suo sodalizio artistico con il fratello Aldo, scomparso nel 2010.

Diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica, ha iniziato nel 1947 a lavorare con il fratello Aldo. Due anni dopo la coppia debutta con Eduardo De Filippo, inaugurando una lunga collaborazione .

Nel 1963 entra nella Compagnia dei giovani lavorando con Giorgio De Lullo, Rossella Falk, Romolo Valli ed Elsa Albani. Per otto stagioni consecutive farà parte di quella compagnia. Tra i testi rappresentati, “Sei personaggi in cerca d’autore” di Pirandelloe “Tre sorelle” di Cechov.

In una fase più matura della sua carriera, insieme al fratello Aldo si avvicina di nuovo al repertorio di Eduardo mettendo in scena, anche come regista, “Le voci di dentro“, “Napoli milionaria!”, “Non ti pago” e “Natale in casa Cupiello“.

Prestigiose anche le sue apparizioni sul grande schermo Numerose le sue interpretazioni cinematografiche e nelle fiction televisive. Fra queste ultime ricordiamo Tom Jones (1960) e I Giacobini (1962), diretto Edmo Fenoglio.

È uno dei volti più caratteristici dell’ultima fase dalla Commedia all’italiana, regalando al genere personaggi come il Vincenzo Maccaluso di La ragazza con la pistola (1968), il Silver Boy di Basta guardarla (1971), il marito cornuto di La signora è stata violentata! (1973) o l’instancabile amante di La signora gioca bene a scopa? (1974).

Nel 1971 conduce la ventunesima edizione del Festival di Sanremo.

Nel 2007, in occasione della consegna del tributo alla carriera assegnatogli dal “Premio ETI – Gli olimpici del teatro”, è stato insignito del titolo di Grande Ufficiale dal Presidente della Repubblica e porta in scena un altro grande classico del teatro di Eduardo.