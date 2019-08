Sicurezza a Dalmine, Iodice (Forza Italia): “Dal PD solo ritardi e promesse”

“Sono anni ormai che il centro di Dalmine di notte è percorso da bande di teppisti, ma adesso la situazione sta degenerando: urla, feste con stereo e megafoni, escrementi per strada e gare automobilistiche”. Lo ha dichiarato, durante la seduta del Consiglio comunale tenutasi nella serata di martedì 30 ottobre, il consigliere capogruppo di Forza Italia Gianluca Iodice, che ha presentato un’interrogazione sull’ordine pubblico nella zona di Piazzale Risorgimento, Via Mazzini e Piazza Caduti 6 Luglio 1944. “Il Sindaco promette telecamere e pattugliamenti, per ora ho visto solo ritardi. Apprezzo gli impegni, ma faccio il nodo al fazzoletto e fra un mese tornerò a chiedere conto”, afferma Iodice.

“Ho ricevuto una segnalazione da parte dei residenti del condominio “I Portici”: ad agosto avevano inviato al Sindaco una lettera per manifestare il loro disagio e dopo un mese non avevano ancora ricevuto risposta – spiega il consigliere – In questi anni la situazione è molto peggiorata: a parte il difficile rapporto con bar e ristoranti (in merito al quale bisogna fare un po’ di sensibilizzazione senza mortificare le attività commerciali), desta preoccupazione la presenza di vere e proprie bande che trascorrono la notte (fino alle 4 o alle 6 del mattino) fra Piazzale Risorgimento, Via Mazzini e Piazza Caduti 6 Luglio producendo rumori insopportabili facendo festa con musica a tutto volume e a volte persino con l’uso del megafono. Spesso poi provocano i residenti, che ormai sono esasperati. Si spingono fino a fare gare automobilistiche, con grave rischio per se stessi e per chi dovesse passare di lì a quell’ora. Per di più, molti avventori dei locali della zona si trattengono ben oltre la chiusura ingaggiando risse e urlando fino alle 3”. La mattina, poi, lo spettacolo è pietoso: “Escrementi, bottiglie e bicchieri rotti ovunque. E a pulire ci devono pensare i residenti”.

“Sono tutte gravi infrazioni del Codice della Strada e del Codice Penale, nonché del Regolamento di Polizia – afferma Iodice – Ma c’è voluta un’interrogazione in Consiglio perché il Sindaco prendesse finalmente una posizione: per tutta l’estate i residenti hanno dovuto sopportare senza che nessuno intervenisse, al punto che qualcuno ha persino pensato di farsi giustizia da sé: una cosa da evitare, devono occuparsene le Autorità”. “Il Sindaco ieri sera ha promesso che verranno installate telecamere per vigilare e che verranno organizzati pattugliamenti notturni chiedendo la collaborazione dei Carabinieri. Ma perché finora non ha fatto nulla? Solo per rispondere ci sono voluti più di due mesi”, ha commentato il consigliere.