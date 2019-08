Ragazzini ubriachi: sfilza di chiamate al 118 nella notte di Halloween

Va bene, era la notte di Halloween. Va bene si fa festa, si fa spavento, si cercano dolcetti… ma a quanto pare i ragazzi e ragazzini e ragazzine hanno esagerato coi calicetti… Una sfilza di chiamate e di interventi da mercoledì sera all’alba di giovedì ha tenuto impegnati i sanitari del 118 con relative ambulanze e auto mediche per soccorrere giovanissimi in stato di alterazione in giro per tutta la provincia di Bergamo.

Da un primo bilancio sono ben sette i festeggianti per i quali si è reso necessario l’intervento medico, molti nemmeno diciottenni, anzi ci sono anche tre quindicenni. E quasi tutti sono stati portati all’ospedale più vicino in stato di ebbrezza o con malori vari.

Il primo intervento alle 23 a Ranica: intossicazione etilica per un quindicenne. Il secondo poco dopo mezzanotte: a star male, codice giallo, un altro quindicenne a Martinengo.

Il terzo all’una a Bariano: troppo alcol per una ventunenne. Quindi alle 2 e mezza un diciassettenne è stato soccorso a Seriate.

Intossicazione etilica in via Oprandi a Bergamo per due persone: un ragazzo di 21 anni alle 2.30 e un’ora dopo una giovane di 22 .

A Predore alle 3.30 il più grave intervento per un quindicenne: l’ambulanza è stata chiamata in codice rosso, il ragazzino è stato portato all’ospedale di Seriate dove non è in pericolo di vita: di certo ha bevuto troppo.