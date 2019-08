Operazione “boschetto scherzetto”: segnalati tre giovanissimi

Si chiama “Boschetto Scherzetto” ma non è un nuovo modo di dire legato alla recente festa di Halloween. Si tratta, invece, di una operazione congiunta della Polizia Locale di Lallio e Treviolo svoltasi nella giornata di mercoledì 31 ottobre e messa in atto per “bonificare” un’area boschiva a cavallo tra i due comuni dove sono stati segnalati spesso degli illeciti.

L’operazione, portata a termine dagli uomini del comandante Matteo Copia, ha permesso di segnalare alla Prefettura di Bergamo tre giovanissimi tra i sedici e i diciotto anni per detenzione di hashish e marijuana. Sempre durante l’operazione gli agenti della Locale hanno sottoposto a fermo amministrativo un ciclomotore e sospeso una patente di guida. Infine durante le ricerche è stato individuato un ciclomotore smaltito irregolarmente su cui verranno effettuate opportune verifiche per identificare il proprietario.

Grande soddisfazione da parte dei due sindaci, Pasquale Gandolfi e Massimo Mastromattei, che hanno espresso la loro gratitudine nell’ennesimo colpo messo a segno dal locale corpo di Polizia nella lotta contro lo spaccio e l’assunzione di sostanze stupefacenti.