“L’allieva 2” o “Pechino Express”? La tv del 1° novembre

Per la prima serata in tv, giovedì 1° novembre alle 21.25 su RaiUno andrà in onda la seconda delle sei puntate della fiction “L’allieva 2”, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Tullio Solenghi. Andranno in onda due episodi intitolati “Una lunga estate crudele” e

“Controvento”. Nel primo, durante le indagini per il tentato omicidio di una regista teatrale, Alice intuisce il motivo della ruggine tra Conforti ed Einardi: fra i due c’è una guerra che rischia di coinvolgerla. Nel secondo, Claudio decide di fare una proposta ad Alice: accetterà di ufficializzare la loro relazione e di formare una famiglia a patto che lei lasci il suo lavoro all’istituto. Alice resta di sasso, perchè una tale imposizione le sembra veramente impossibile da accettare.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà la settima delle dieci puntate di “Pechino express – Avventura in Africa”, condotto da Costantino della Gherardesca.

Chi sarà eliminato? Il promo della trasmissione ha mostrato già che sarà una tappa difficilissima, un viaggio sempre contro il tempo che metterà a dura prova tutti i concorrenti, nessuno escluso. Infatti Sara Ventura della coppia de Le Sare, sverrà di colpo tra le strade della Tanzania. Chissà se potrà tornare a gareggiare con forza con tutte le coppie in gara.

Spazio all’attualità e alla politica su rete4 e su La7 dove si rinnova la sfida dei talk-show. Su Rete4 l’appuntamento alle 21.25 l’appuntamento è con “W l’Italia oggi e domani”, condotto da Gerardo Greco, mentre su la7 c’è “Piazzapulita” con Corrado Formigli.

Su Canale Nove alle 21.25 sarà la volta di un nuovo appuntamento con “Camionisti in trattoria”. Lo chef Rubio va alla scoperta della pianura padana, con l’obiettivo di scovare le più leggendarie trattorie da camionista… ad accompagnarlo in quest’avventura si alterneranno Andrea, lo Zingaro e Poldo.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.15 c’è “Io, Daniel Blake”, con Dave Johns; su Canale5 alle 21.20 “Perfetti sconosciuti”, con Kasia Smutniak, Marco Giallini e Valerio Mastandrea; su Italia1 alle 21.25 “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”, con Daniel Radcliffe; su Tv8 alle 21 il film “Hotel Transylvania”.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Hero – Il volto dell’eroe”, con Jet Lì; su La5 dalle 21.10 “The twlight saga: breaking dawn – Parte 1”, con Kristen Stewart; su Iris alle 21 “Il cavaliere pallido”, con Clint Eastwood; e su Italia2 alle 21.10 “Stonehenge apocalypse”, con Misha Collins.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 dove alle 21.15 proseguirà il ciclo di appuntamenti che Rai Cultura dedica a opere liriche dirette da grandi nomi del cinema.

Verrà proposto il concerto “Kubrick: musica e cinema d’autore“, con Min Chung. Dirige l’orchestra sinfonica nazionale della Rai.

Su La7D alle 21.30 ci sarà il telefilm “Grey’s anatomy”, con Sara Ramirez e Kevin McKidd. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Con o senza te”, “Da grande”, “Folle amore” e “Precipitare…”. Nel primo, al Grey Sloan arriva la madre di Owen per una caduta nella vasca. Nel secondo, la visita d’istruzione di una classe di bambini della scuola elementare prende una brutta piega quando le vittime di una rapina in banca arrivano in pronto soccorso. Nel terzo, Ben, Amelia e Callie si occupano di una giovane golfista con dolori alla schiena causati dallo spostamento di alcune vertebre. Nel quarto, Meredith cerca di lavorare anche se non sa dove sia Derek.

Da segnalare infine, su Rai4 alle 21.05 il telefilm “Private eyes”; su Mediaset Extra alle 6.05 “Grande fratello vip rewind” e su Real Time alle 20.10 il reality “Cortesie per gli ospiti”.